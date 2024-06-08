Как спасти комнатные растения от летней жары: секреты правильного полива

Как правильно поливать комнатные растения в жаркое время

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Летом комнатные растения в наших домах и квартирах сталкиваются с серьёзными стрессовыми условиями. Чрезмерная жара и недостаток влаги могут нанести серьёзный ущерб их здоровью. Чтобы уберечь любимые растения, необходимо организовать за ними правильный уход, в первую очередь - обеспечить им достаточное и регулярное увлажнение.

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Причины частого полива в жару

Когда температура воздуха за окном поднимается выше +25°C, комнатные растения начинают интенсивно расходовать влагу на транспирацию (испарение влаги листьями). Это естественный процесс, благодаря которому они охлаждают себя и поглощают питательные вещества.

Но в условиях недостаточного полива испарение влаги происходит быстрее, чем ее усвоение из почвы. В результате растения начинают вянуть, краснеть и сбрасывать листья. Чтобы предотвратить угнетение или гибель культур, необходимо увеличить частоту поливов.

Правила полива в жару:

поливайте растения 2-3 раза в день. Первый полив - утром, второй - днем, третий - вечером. Регулярность важна, чтобы почва не успевала полностью просыхать;

используйте отстоянную, комнатной температуры воду. Холодная вода из-под крана может шокировать растения;

обильно смачивайте землю, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий горшка;

опрыскивайте листья растений 1-2 раза в день. Это дополнительно насыщает их влагой и охлаждает;

растения с поверхностной корневой системой (фиалки, бегонии) нуждаются в более частых и обильных поливах.

Соблюдая эти правила, вы сможете сохранить комнатные растения в период жаркой и сухой погоды. Регулярный полив - залог их здоровья и обильного цветения!