Как спасти комнатные растения от летней жары: секреты правильного полива

Летом комнатные растения в наших домах и квартирах сталкиваются с серьёзными стрессовыми условиями. Чрезмерная жара и недостаток влаги могут нанести серьёзный ущерб их здоровью. Чтобы уберечь любимые растения, необходимо организовать за ними правильный уход, в первую очередь - обеспечить им достаточное и регулярное увлажнение.
Когда температура воздуха за окном поднимается выше +25°C, комнатные растения начинают интенсивно расходовать влагу на транспирацию (испарение влаги листьями). Это естественный процесс, благодаря которому они охлаждают себя и поглощают питательные вещества.
Но в условиях недостаточного полива испарение влаги происходит быстрее, чем ее усвоение из почвы. В результате растения начинают вянуть, краснеть и сбрасывать листья. Чтобы предотвратить угнетение или гибель культур, необходимо увеличить частоту поливов.
Правила полива в жару:
Соблюдая эти правила, вы сможете сохранить комнатные растения в период жаркой и сухой погоды. Регулярный полив - залог их здоровья и обильного цветения!
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.