Создаём непрерывно цветущую клумбу: эти растения отлично растут рядом с пионами

Что посадить рядом с пионами для беспрерывного цветения?

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Великолепный пион привлекает взгляды во время своего цветения, которое длится около двух недель. Если роза — королева сада, то пион, несомненно, его король. Однако не каждое растение сможет ужиться рядом с ним. Идеальная клумба, цветущая всё лето до глубокой осени, — мечта любого цветовода. Автор Дзен-канала "Цветущий фикус" рассказал об удачных компаньонах для пионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Папоротники и хосты. Эти растения можно высадить даже в тени пионов. Они прекрасно украсят клумбу своей зелёной и пышной листвой, закрыв почву и хорошо перенося притенение. Уход за ними минимален.

Розы. Высаживайте розы, если у вас пионы раннего срока цветения. Как только пионы отцветут, розовые кусты подхватят эстафету, обеспечивая великолепное цветение всё лето.

Высокие ирисы, гортензии, лилии и лилейники. Эти растения создадут гармоничный ансамбль с пионами, добавляя разнообразие и красоту на клумбе.

Астильба и хризантемы. Эти цветы могут цвести до заморозков, создавая особую атмосферу в осеннем саду.

Пеларгонии, астры, фиалки, маргаритки. Если у вас не круглая клумба, а рабатка вдоль забора или стены дома, то на передний план можно вывести эти цветы, подбирая их по цвету и размеру. Также подойдут тюльпаны и нарциссы.

Создание гармоничной клумбы с пионами и их компаньонами не только украсит ваш сад, но и продлит его цветение на весь сезон.