Всё о сорте яблок "Гала": достоинства, агротехника и сроки хранения

Почему стоит вырастить в саду яблоню "Гала"?

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Сорт яблок "Гала" завоёвывает все большую популярность среди садоводов благодаря своим замечательным вкусовым качествам и высокой урожайности. Это один из самых сладких и ароматных сортов, который пользуется большим спросом как на рынке, так и среди любителей выращивать яблоки в своём саду.

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Яблоня "Гала" была выведена в Новой Зеландии в 1934 году путем скрещивания сортов "Kidd's Orange Red" и "Golden Delicious". Ее родители подарили ей прекрасные качества: высокую урожайность, привлекательный внешний вид и исключительный сладкий вкус.

Плоды "Галы" имеют среднюю величину, форма округлая или немного конической. Окраска кожицы очень нарядная - основной фон жёлто-зелёный, покрытый яркими розово-красными полосками и размытым румянцем. Мякоть плодов кремового цвета, хрустящая, сочная и очень сладкая.

Яблоня "Гала" хорошо растет практически во всех регионах, но предпочитает солнечные и защищенные от ветра участки со слабокислой или нейтральной почвой. Дерево довольно морозоустойчиво, но требует регулярных поливов, особенно в период активного роста и плодоношения.

Первые плоды можно собирать уже на 3-4 год после посадки. Сорт "Гала" отличается ежегодной и обильной урожайностью - с одного взрослого дерева можно получить до 50 кг яблок. Для повышения качества плодов рекомендуется регулярно проводить обрезку и прореживание кроны.

Сорт "Гала" относится к летним яблокам, созревающим в августе-сентябре. Плоды хорошо хранятся около 2-3 месяцев при температуре 0-4°С и влажности воздуха 85-90%. Благодаря превосходным вкусовым качествам и сохранности, "Гала" идеально подходит как для свежего потребления, так и для кулинарной переработки.

К основным достоинствам сорта "Гала" можно отнести:

отличный, сладкий вкус плодов;

раннее и регулярное плодоношение;

высокая урожайность;

хорошая лежкость и транспортабельность;

устойчивость к основным заболеваниям.

Из небольших недостатков можно выделить повышенную требовательность к поливу и необходимость в регулярной обрезке.

Выращивая яблоню "Гала" в своем саду, вы обязательно насладитесь не только красивыми, но и очень вкусными плодами!