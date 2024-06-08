Особенности выращивания и ухода за плодовым кустарником йоштой

Как правильно ухаживать за кустами йошты в саду

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Йошта - это гибридное растение, полученное в результате скрещивания крыжовника и смородины. Этот неприхотливый куст радует садоводов своими крупными, сладкими ягодами, которые сочетают в себе вкус обеих культур. Однако для получения щедрого урожая йошту нужно правильно выращивать и ухаживать за ней.

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Йошта предпочитает солнечные или полутенистые участки с хорошо дренированной, плодородной почвой. Идеальный pH грунта - от 5,5 до 7.

Саженцы йошты высаживают весной или осенью, на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Корневую шейку растения следует заглублять на 5-7 см. В первый год после посадки кусты нуждаются в обильном поливе.

Для получения более крупных ягод и повышения урожайности, куст йошты необходимо регулярно обрезать:

ежегодно удаляйте старые, одревесневшие побеги;

прореживайте загущенные кусты, оставляя 5-8 основных побегов;

укорачивайте верхушки сильных побегов на 1/3 - 1/4 длины.

Обрезку лучше проводить весной до распускания почек. Это стимулирует рост новых плодоносных побегов.

Уход и подкормка за йоштой

полив. Йошта требует регулярного, обильного полива в течение всего вегетационного периода;

мульчирование. Для сохранения влаги в почве и подавления сорняков вокруг кустов рекомендуется мульчирование органическими материалами (опилки, торф, измельченная кора);

подкормка. Вносите комплексные минеральные или органические удобрения 2-3 раза за сезон: весной, в период завязывания ягод и после сбора урожая.

На зиму кусты йошты нужно укрыть. Связывают побеги в пучки, пригибают к земле и мульчируют торфом, опилками или лапником.

Соблюдая эти простые правила ухода, вы сможете получать стабильные, богатые урожаи вкусных и полезных ягод йошты!