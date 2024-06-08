Особенности выращивания и ухода за плодовым кустарником йоштой

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Как правильно ухаживать за кустами йошты в саду

2:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Йошта - это гибридное растение, полученное в результате скрещивания крыжовника и смородины. Этот неприхотливый куст радует садоводов своими крупными, сладкими ягодами, которые сочетают в себе вкус обеих культур. Однако для получения щедрого урожая йошту нужно правильно выращивать и ухаживать за ней.

Как правильно ухаживать за кустами йошты в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Oknarf2004 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Йошта предпочитает солнечные или полутенистые участки с хорошо дренированной, плодородной почвой. Идеальный pH грунта - от 5,5 до 7. 

Саженцы йошты высаживают весной или осенью, на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Корневую шейку растения следует заглублять на 5-7 см. В первый год после посадки кусты нуждаются в обильном поливе.

Для получения более крупных ягод и повышения урожайности, куст йошты необходимо регулярно обрезать:

  • ежегодно удаляйте старые, одревесневшие побеги;
  • прореживайте загущенные кусты, оставляя 5-8 основных побегов;
  • укорачивайте верхушки сильных побегов на 1/3 - 1/4 длины.

Обрезку лучше проводить весной до распускания почек. Это стимулирует рост новых плодоносных побегов.

Уход и подкормка за йоштой

  • полив. Йошта требует регулярного, обильного полива в течение всего вегетационного периода;
  • мульчирование. Для сохранения влаги в почве и подавления сорняков вокруг кустов рекомендуется мульчирование органическими материалами (опилки, торф, измельченная кора);
  • подкормка. Вносите комплексные минеральные или органические удобрения 2-3 раза за сезон: весной, в период завязывания ягод и после сбора урожая.

На зиму кусты йошты нужно укрыть. Связывают побеги в пучки, пригибают к земле и мульчируют торфом, опилками или лапником.

Соблюдая эти простые правила ухода, вы сможете получать стабильные, богатые урожаи вкусных и полезных ягод йошты!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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