Особенности выращивания и ухода за плодовым кустарником йоштой

Йошта - это гибридное растение, полученное в результате скрещивания крыжовника и смородины. Этот неприхотливый куст радует садоводов своими крупными, сладкими ягодами, которые сочетают в себе вкус обеих культур. Однако для получения щедрого урожая йошту нужно правильно выращивать и ухаживать за ней.
Йошта предпочитает солнечные или полутенистые участки с хорошо дренированной, плодородной почвой. Идеальный pH грунта - от 5,5 до 7.
Саженцы йошты высаживают весной или осенью, на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Корневую шейку растения следует заглублять на 5-7 см. В первый год после посадки кусты нуждаются в обильном поливе.
Для получения более крупных ягод и повышения урожайности, куст йошты необходимо регулярно обрезать:
Обрезку лучше проводить весной до распускания почек. Это стимулирует рост новых плодоносных побегов.
Уход и подкормка за йоштой
На зиму кусты йошты нужно укрыть. Связывают побеги в пучки, пригибают к земле и мульчируют торфом, опилками или лапником.
Соблюдая эти простые правила ухода, вы сможете получать стабильные, богатые урожаи вкусных и полезных ягод йошты!
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