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Особенности ухода за многолетней астранцией: советы садоводам

Все секреты ухода за изящной астранцией в саду

2:07
Садоводство » Цветы

Астранция, или черный корень, - это многолетнее травянистое растение с необычными и очень привлекательными соцветиями. Благодаря своей неприхотливости и длительному периоду цветения, астранция завоевывает все большую популярность у садоводов. Но для того, чтобы эти изящные и загадочные цветы радовали глаз из года в год, за ними нужно правильно ухаживать.

Астранция предпочитает солнечные или слегка затененные участки с рыхлой, плодородной почвой. Идеальным будет участок с нейтральной или слабокислой реакцией грунта (pH 6-7).

Сажать астранцию лучше весной или осенью. При весенней посадке цветение начнется уже в тот же год, а осенняя посадка обеспечит более мощные кусты к следующему сезону.

Уход за астранцией в саду

  • полив. Астранции нужна регулярная, но умеренная влага. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажнялась. Особенно важен полив в период активного роста и цветения;
  • подкормка. Для обильного и продолжительного цветения астранции нуждаются в регулярном внесении удобрений. Вносите органические (перегной, компост) и минеральные (комплексные, содержащие фосфор и калий) подкормки 2-3 раза за сезон;
  • мульчирование. Слой мульчи из торфа, древесной коры или опавших листьев поможет сохранить влагу в почве и подавить рост сорняков;
  • обрезка. После окончания цветения необходимо обрезать засохшие цветоносы, чтобы стимулировать появление новых. Также периодически омолаживайте старые кусты, удаляя отмершие части;
  • зимовка. На зиму растения лучше мульчировать и укрывать лапником или агроволокном. Это защитит корневую систему от вымерзания.

Соблюдая эти простые правила ухода, вы сможете выращивать здоровые и обильно цветущие кусты астранции, которые будут украшать ваш сад долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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