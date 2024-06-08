Натуральные способы избавиться от мышей на даче: травы против грызунов

Эти травяные средства против мышей на участке

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Мыши — одни из самых неприятных вредителей на даче. Они делают норы, портят урожай и продукты, а их размножение может приводить к настоящему нашествию грызунов. Бороться с ними непросто, особенно если хочется избежать применения ядовитых химических средств. К счастью, существуют более безопасные, натуральные способы избавиться от мышей на участке.

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Какие травы не любят мыши? Есть несколько распространённых ароматных растений, запах которых отпугивает мышей:

лаванда. Её сильный, резкий аромат очень неприятен для грызунов;

мята. Мышей отпугивает характерный запах мятных листьев;

полынь. Это растение имеет интенсивный, горьковатый аромат, который не выносят мыши;

чеснок. Резкий чесночный запах вызывает у грызунов отвращение;

шалфей. Его ментоловый аромат также эффективно прогоняет мышей.

Как использовать травы для борьбы с мышами?

разложите пучки сухих трав по углам дачного дома, в погреб, сарай, теплицу и другие места возможного обитания грызунов;

посадите кусты этих растений вокруг дачного участка, особенно в местах, где вы часто видите следы мышей;

сделайте отвары из свежих или сухих трав, и пролейте ими норы, тропки и другие подозрительные места на участке;

для большей эффективности можно использовать смесь нескольких растений, например, лаванду, мяту и полынь.

Чтобы полностью избавиться от мышей на даче, потребуется время. Но регулярное применение натуральных средств на основе ароматных трав поможет вам без вреда для окружающей среды и вашего здоровья эффективно бороться с этими вредителями.