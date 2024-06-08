Размножаем и формируем кусты клубники с помощью усов

Ведём правильный уход за усами клубники летом

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Её сладкие, ароматные плоды радуют нас каждое лето. Но для того, чтобы получить обильный и качественный урожай клубники, за ней нужно внимательно ухаживать, в том числе и следить за развитием её усов.

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Зачем клубнике нужны усы?

Усы — это особые побеги растения, которые служат для его размножения. Развиваясь, усы образуют розетки с новыми корнями и листьями, превращающиеся в самостоятельные клубничные кусты.

Таким образом, усы обеспечивают естественное вегетативное размножение клубники, помогая ей распространяться и увеличивать площадь посадок.

Как правильно ухаживать за усами клубники летом?

1. Своевременное прищипывание лишних усов. В первый месяц после созревания ягод усы растут особенно активно. Необходимо регулярно (каждые 1-2 недели) обрывать или срезать все лишние, те, которые не нужны для расширения посадок.

2. Формирование "семейных" кустов. Оставляйте не более 3-4 розеток на одном усе, чтобы получились компактные, хорошо облиственные кусты.

3. Закрепление усов. Если розетки отстают от материнского растения, аккуратно пришпильте их к почве, чтобы они быстрее укоренились.

4. Прополка и рыхление междурядий. Это необходимо, чтобы избежать заглушения клубники сорняками и улучшить воздухообмен в посадках.

5. Своевременный полив и подкормка. Регулярный полив и внесение минеральных или органических удобрений обеспечат растения всем необходимым для нормального развития.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете грамотно ухаживать за усами клубники и получить в конце сезона обильный и вкусный урожай!