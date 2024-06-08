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Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне

Июнь - ключевое время для защиты перца

1:51
Садоводство » Овощи

Сладкий перец — один из самых популярных и любимых овощей на огороде. Его крупные, сочные, разноцветные плоды радуют и глаз, и желудок. Но порой бывает непросто вырастить хороший урожай перца. Особенно важным в этом деле является июньский период.

Июнь - ключевое время для защиты перца
Фото: commons.wikimedia.org by JayMGoldberg

Почему именно июнь ключевой для перца?

В июне перец активно цветет и формирует первые завязи. В это время растение наиболее уязвимо к различным заболеваниям и вредителям. Именно они могут помешать дальнейшему развитию плодов и не дать перцу вызреть в нужные сроки.

Поэтому, чтобы гарантированно получить обильный и качественный урожай, важно в июне провести профилактическую обработку посадок.

Что необходимо сделать в июне?

  • внимательно осмотрите растения на предмет признаков болезней (пятна, увядание) и наличия вредителей (насекомые, характерные повреждения);
  • если обнаружите проблемы, срочно проведите обработку проверенными фунгицидами и инсектицидами. Это поможет предотвратить распространение заболеваний и массовое размножение вредителей;
  • даже если перец пока выглядит здоровым, рекомендуется провести профилактическое опрыскивание. Это убережет растения от возможных проблем в дальнейшем.

Какие препараты использовать?

Для обработки перца в июне хорошо зарекомендовали себя следующие средства:

  • фунгициды со следующими веществами — медь, хлор или сера (Хорус, Квадрис, Ридомил Голд);
  • инсектициды на основе пиретроидов, неоникотиноидов или абамектина (Актара, Калипсо, Фитоверм).

Важно строго соблюдать инструкцию по применению препаратов, чтобы не навредить растениям и обеспечить безопасность плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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