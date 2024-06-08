Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне

Июнь - ключевое время для защиты перца

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сладкий перец — один из самых популярных и любимых овощей на огороде. Его крупные, сочные, разноцветные плоды радуют и глаз, и желудок. Но порой бывает непросто вырастить хороший урожай перца. Особенно важным в этом деле является июньский период.

Фото: commons.wikimedia.org by JayMGoldberg

Почему именно июнь ключевой для перца?

В июне перец активно цветет и формирует первые завязи. В это время растение наиболее уязвимо к различным заболеваниям и вредителям. Именно они могут помешать дальнейшему развитию плодов и не дать перцу вызреть в нужные сроки.

Поэтому, чтобы гарантированно получить обильный и качественный урожай, важно в июне провести профилактическую обработку посадок.

Что необходимо сделать в июне?

внимательно осмотрите растения на предмет признаков болезней (пятна, увядание) и наличия вредителей (насекомые, характерные повреждения);

если обнаружите проблемы, срочно проведите обработку проверенными фунгицидами и инсектицидами. Это поможет предотвратить распространение заболеваний и массовое размножение вредителей;

даже если перец пока выглядит здоровым, рекомендуется провести профилактическое опрыскивание. Это убережет растения от возможных проблем в дальнейшем.

Какие препараты использовать?

Для обработки перца в июне хорошо зарекомендовали себя следующие средства:

фунгициды со следующими веществами — медь, хлор или сера (Хорус, Квадрис, Ридомил Голд);

инсектициды на основе пиретроидов, неоникотиноидов или абамектина (Актара, Калипсо, Фитоверм).

Важно строго соблюдать инструкцию по применению препаратов, чтобы не навредить растениям и обеспечить безопасность плодов.