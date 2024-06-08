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Почему колорадский жук так силён и как всё же одолеть этого вредителя?

Как победить неуязвимого колорадского жука

1:56
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадский жук - один из самых злостных и проблемных вредителей картофеля и баклажанов. Каждый год огородники сталкиваются с их массовыми нашествиями, борьба с которыми требует огромных усилий. И зачастую, несмотря на все предпринятые меры, эта борьба выливается в изматывающую и проигрываемую войну. В чём же секрет живучести колорадского жука?

Как победить неуязвимого колорадского жука
Фото: commons.wikimedia.org by Pilgab is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Причины, по которым колорадский жук столь сложен для истребления:

  • высокая плодовитость. Одна самка способна отложить до 700 яиц за сезон, из которых в течение 7-10 дней вылупляются новые личинки. Таким образом, численность жуков растет по экспоненте;
  • быстрая смена поколений. За сезон колорадский жук успевает дать 2-3 поколения, что позволяет ему быстро восстанавливать популяцию;
  • устойчивость к пестицидам. Из-за частого применения инсектицидов, колорадские жуки вырабатывают к ним резистентность. Многие препараты перестают быть эффективными;
  • способность к миграции. Взрослые жуки активно перемещаются, легко находя новые источники пищи даже после обработок;
  • регенерация. Даже если личинки или взрослые жуки получают повреждения, они способны их быстро восстанавливать.

Но несмотря на то, что колорадский жук действительно очень живучий и устойчивый вредитель, не стоит сдаваться в борьбе с ним. Используя комплексный подход, включающий механические, биологические и химические методы, можно добиться хороших результатов.

Важно также не отчаиваться, если избавиться от жуков сразу не получается. Каждый год, продолжая свою борьбу, вы будете снижать их численность и, в конце концов, сможете взять ситуацию под контроль. Главное - не опускать руки и продолжать сражение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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