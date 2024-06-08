Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями

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Как сделать петунию настоящими королевами клумбы

1:44
Садоводство » Цветы

Петуния — одно из самых популярных и любимых летних растений. Её яркие, разнообразные цветки радуют глаз на клумбах, балконах и террасах. Но многие сталкиваются с проблемой: обильно цветущие кусты петуний начинают выглядеть неопрятно из-за большого количества зелени, скрывающей цветки. Как этого избежать и добиться максимально пышного цветения?

Как сделать петунию настоящими королевами клумбы
Фото: web.archive.org by Michel G is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unporte

Секрет — в правильной подкормке. Если вы хотите, чтобы за цветами петуний практически не было видно листвы, нужно использовать специальные удобрения.

Для получения обильного и длительного цветения петуний идеально подходят удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Именно эти элементы отвечают за развитие цветков, в отличие от азота, который стимулирует рост зеленой массы.

Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения с формулой 5-10-15 или 6-12-18. Также для этих целей подойдут жидкие цветочные стимуляторы или специальные удобрения для петуний.

Начинать вносить удобрения для петуний нужно с момента появления первых бутонов. В дальнейшем повторять подкормку раз в 2-3 недели.

Вносить удобрения нужно непосредственно в приствольный круг растений, аккуратно перемешивая с почвой. Можно также использовать метод подкормки через полив, разводя удобрение в воде.

В результате такой заботы вы получите пышные, обильно цветущие кусты петуний, за которыми практически не будет видно зелени. Все внимание будет приковано к великолепию их цветков!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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