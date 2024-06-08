Редкий для Сибири цветущий "сакурообразный" сад появился в центре Томска

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Розовая "сакура" в Сибири: томичи восхищаются цветением

1:22
Садоводство

На этой неделе участок площади Новособорной, выходящий на переулок Спортивный, привлекает большое количество людей. В этом уголке главной площади Томска зацвела яблоня Недзвецкого - растение с ярким розовым цветением, похожим на японскую сакуру, сообщает tomsk.mk.ru.

Розовая "сакура" в Сибири: томичи восхищаются цветением
Фото: commons.wikimedia.org by Reggaeman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Прохожие толпятся возле этих деревьев, чтобы сфотографировать необычное для Сибири зрелище. Яблоня Недзвецкого отличается богатым темно-розовым цветением, которое длится около 10 дней.

Как рассказали в департаменте дорожной деятельности и благоустройства Томска, высадка яблонь Недзвецкого на площади Новособорной была произведена в 2024 году в рамках озеленения городских территорий. Кроме того, похожие деревья с розовыми цветами появились в этом году на площади Ленина, 8.

Стоит отметить, что помимо яблони Недзвецкого, на площади Новособорной высажены также более неприхотливые сибирские яблони. Данные сорта хорошо адаптированы к климатическим условиям Сибири.

Таким образом, жители и гости Томска имеют возможность полюбоваться редким для региона цветением яблонь Недзвецкого, которое ежегодно привлекает внимание многих горожан.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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