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Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей

1:41
Садоводство » Вредители и болезни

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты, которые найдутся у каждого

Для приготовления действенного средства против тли вам понадобится всего несколько простых ингредиентов: 

  • хозяйственное мыло (50-100 г);
  • чеснок (3-5 зубчиков);
  • вода (1-2 литра).

Этими компонентами, которые имеются практически в каждом доме, можно легко и быстро сделать эффективный раствор для борьбы с тлей.

Как приготовить раствор?

Процесс приготовления состава не займет много времени:

  • нашинковать или измельчить в блендере чеснок;
  • растворить в воде кусочки хозяйственного мыла, перемешать до получения однородной жидкости;
  • добавить измельчённый чеснок, тщательно перемешать.

Теперь раствор готов к применению. Распылите его с помощью пульверизатора на пораженные тлей растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. 

Почему этот раствор эффективен?

Простые ингредиенты, входящие в состав раствора, обладают высокими инсектицидными свойствами:

  • мыло - нарушает защитные покровы насекомых, вызывая их гибель;
  • чеснок - содержит сульфорсодержащие соединения, токсичные для тли.

Кроме того, полученная жидкость имеет приятный чесночный аромат, который отпугивает вредителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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