Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

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Ингредиенты, которые найдутся у каждого

Для приготовления действенного средства против тли вам понадобится всего несколько простых ингредиентов:

хозяйственное мыло (50-100 г);

чеснок (3-5 зубчиков);

вода (1-2 литра).

Этими компонентами, которые имеются практически в каждом доме, можно легко и быстро сделать эффективный раствор для борьбы с тлей.

Как приготовить раствор?

Процесс приготовления состава не займет много времени:

нашинковать или измельчить в блендере чеснок;

растворить в воде кусочки хозяйственного мыла, перемешать до получения однородной жидкости;

добавить измельчённый чеснок, тщательно перемешать.

Теперь раствор готов к применению. Распылите его с помощью пульверизатора на пораженные тлей растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев.

Почему этот раствор эффективен?

Простые ингредиенты, входящие в состав раствора, обладают высокими инсектицидными свойствами:

мыло - нарушает защитные покровы насекомых, вызывая их гибель;

чеснок - содержит сульфорсодержащие соединения, токсичные для тли.

Кроме того, полученная жидкость имеет приятный чесночный аромат, который отпугивает вредителей.