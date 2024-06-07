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Почему у многих дачников не получаются крупные арбузы: объясняем ошибки

Вы тоже совершаете эти ошибки при выращивании арбузов?

2:07
Садоводство » Плодовые

Арбузы — одна из самых любимых ягод на дачных участках. Но не все садоводы могут похвастаться действительно крупными и спелыми арбузами. Дело в том, что при выращивании этой культуры допускается ряд ошибок, которые большинство огородников даже не замечают.

Вы тоже совершаете эти ошибки при выращивании арбузов?
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

Ошибка 1. Неправильный выбор места
Арбузы очень требовательны к теплу и свету. Для их нормального развития необходимо солнечное, защищенное от ветра место. Затененные или продуваемые участки совершенно не подходят.

Что делать: Выбирайте для посадки арбузов максимально освещенный и хорошо прогреваемый солнцем участок. Можно также укрыть их пленкой или соорудить мини-теплицу, чтобы создать более комфортные условия.

Ошибка 2. Неправильная схема посадки
Часто дачники высаживают арбузы слишком плотно. Это приводит к загущению посадок, затенению и недостаточному питанию растений.

Что делать: Соблюдайте оптимальные схемы посадки арбузов — 1-1,5 м между кустами и 1,5-2 м между рядами. Это позволит растениям развиваться без стесненности.

Ошибка 3. Недостаточный полив
Арбузы — очень влаголюбивые культуры. Они нуждаются в обильных, регулярных поливах, особенно в период цветения, плодоношения и созревания.

Что делать: Поливайте арбузы 2-3 раза в неделю по 10-15 л под куст. Не допускайте пересыхания почвы.

Ошибка 4. Плохое рыхление и мульчирование
Уплотнённая, непропускающая воздух почва будет сдерживать рост корневой системы арбузов и тормозить развитие всего растения.

Что делать: Регулярно рыхлите почву на глубину 5-10 см, особенно после полива. Также мульчируйте пространство между кустами органическим материалом, это сохранит влагу и обогатит землю.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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