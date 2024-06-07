Худшее время для полива огорода: как избежать ошибок и не погубить урожай

Не упустите этот важный момент при поливе огорода

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Полив - одна из основных работ в огородничестве. Без достаточного и своевременного полива большинство овощных культур не могут нормально расти и давать полноценный урожай. Но есть определённые периоды, когда поливать огород категорически нельзя. Именно о них пойдёт речь в данной статье.

Опасность полива в жаркое время дня

Наибольший вред растениям наносит полив, проводимый в середине дня, в самый жаркий период с 12 до 16 часов. В эти часы солнце наиболее активно, почва и воздух сильно прогреваются. И если в это время обильно полить растения, их корневая система и надземная часть испытают серьезный стресс.

Резкий перепад температур между поверхностью почвы и холодной поливной водой может вызвать:

ожоги на листьях и стеблях;

остановку роста;

задержку развития культур;

загнивание корней и корневой шейки;

появление различных болезней.

Поэтому полив в жару категорически противопоказан! Лучше выбрать для этой процедуры раннее утро или вечернее время, когда спадает дневная активность солнца.

Когда ещё не стоит поливать огород?

Помимо жаркой поры дня, есть и другие неблагоприятные моменты для полива огорода:

в период цветения культур. Влага может негативно повлиять на процесс опыления;

сразу после внесения удобрений. Сочетание полива и подкормки может вызвать ожоги корней;

в холодную и дождливую погоду. Избыточная влага приведет к загниванию корней и появлению грибковых болезней;

за 2-3 недели до предполагаемой уборки урожая. Это может нарушить естественный процесс созревания.

В эти периоды лучше воздержаться от поливов или ограничить их минимально необходимым объемом.

Соблюдая правила полива, вы сможете напоить огород так, чтобы не навредить растениям и получить богатый урожай!