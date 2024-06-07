Худшее время для полива огорода: как избежать ошибок и не погубить урожай

Полив - одна из основных работ в огородничестве. Без достаточного и своевременного полива большинство овощных культур не могут нормально расти и давать полноценный урожай. Но есть определённые периоды, когда поливать огород категорически нельзя. Именно о них пойдёт речь в данной статье.
Наибольший вред растениям наносит полив, проводимый в середине дня, в самый жаркий период с 12 до 16 часов. В эти часы солнце наиболее активно, почва и воздух сильно прогреваются. И если в это время обильно полить растения, их корневая система и надземная часть испытают серьезный стресс.
Резкий перепад температур между поверхностью почвы и холодной поливной водой может вызвать:
Поэтому полив в жару категорически противопоказан! Лучше выбрать для этой процедуры раннее утро или вечернее время, когда спадает дневная активность солнца.
Помимо жаркой поры дня, есть и другие неблагоприятные моменты для полива огорода:
В эти периоды лучше воздержаться от поливов или ограничить их минимально необходимым объемом.
Соблюдая правила полива, вы сможете напоить огород так, чтобы не навредить растениям и получить богатый урожай!
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