Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде

Лавровый лист - секретное оружие против тли

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля — один из самых распространённых вредителей, с которыми приходится сражаться садоводам и огородникам. Эти мелкие сосущие насекомые наносят серьёзный вред растениям, высасывая из них соки. Бороться с ними непросто, но есть действенный природный способ — использовать лавровый лист.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему лавровый лист эффективен против тли? Лавровый лист обладает сильными инсектицидными свойствами благодаря целому комплексу биологически активных веществ:

эфирные масла, в том числе линалоол, гераниол, эвгенол. Они токсичны для многих насекомых, включая тлю;

дубильные вещества. Они нарушают нормальную жизнедеятельность вредителей;

алкалоиды. Также оказывают негативное действие на тлю.

Именно поэтому лавровый лист является эффективным и безопасным природным средством борьбы с этими вредными насекомыми.

Как применять лавровый лист против тли? Существует несколько способов использования лаврового листа для избавления от тли:

приготовление настоя. 5-10 листьев заливаются 1 л горячей воды, настаиваются 20-30 минут. Раствором опрыскивают пораженные растения;

перемалывание сухих листьев в порошок. Полученный "лавровый порошок" рассыпают по земле вокруг растений или непосредственно на пораженные участки;

подкладывание свежих лавровых листьев под кусты и крону деревьев. Испарения эфирных масел будут отпугивать тлю.

Для достижения лучшего эффекта обработки лучше повторять каждые 7-10 дней. Это позволит полностью избавиться от вредителей.

Лавровый лист — удобное, безопасное и эффективное средство против тли, которое может использовать любой садовод или огородник. Попробуйте этот проверенный способ в своем саду!