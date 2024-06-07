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Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде

Лавровый лист - секретное оружие против тли

1:56
Садоводство » Вредители и болезни

Тля — один из самых распространённых вредителей, с которыми приходится сражаться садоводам и огородникам. Эти мелкие сосущие насекомые наносят серьёзный вред растениям, высасывая из них соки. Бороться с ними непросто, но есть действенный природный способ — использовать лавровый лист.

Лавровый лист - секретное оружие против тли
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему лавровый лист эффективен против тли? Лавровый лист обладает сильными инсектицидными свойствами благодаря целому комплексу биологически активных веществ:

  • эфирные масла, в том числе линалоол, гераниол, эвгенол. Они токсичны для многих насекомых, включая тлю;
  • дубильные вещества. Они нарушают нормальную жизнедеятельность вредителей;
  • алкалоиды. Также оказывают негативное действие на тлю.

Именно поэтому лавровый лист является эффективным и безопасным природным средством борьбы с этими вредными насекомыми.

Как применять лавровый лист против тли? Существует несколько способов использования лаврового листа для избавления от тли:

  • приготовление настоя. 5-10 листьев заливаются 1 л горячей воды, настаиваются 20-30 минут. Раствором опрыскивают пораженные растения;
  • перемалывание сухих листьев в порошок. Полученный "лавровый порошок" рассыпают по земле вокруг растений или непосредственно на пораженные участки;
  • подкладывание свежих лавровых листьев под кусты и крону деревьев. Испарения эфирных масел будут отпугивать тлю.

Для достижения лучшего эффекта обработки лучше повторять каждые 7-10 дней. Это позволит полностью избавиться от вредителей.

Лавровый лист — удобное, безопасное и эффективное средство против тли, которое может использовать любой садовод или огородник. Попробуйте этот проверенный способ в своем саду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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