Комнатные цветы всегда будут шикарно расти: 3 важных правила ухода

Как улучшить рост комнатных растений?

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Три метода помогут комнатным растениям пышно цвести.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Поддержание температуры воздуха. Растения хорошо растут в доме от +20 до +23 градусов и при высокой влажности. Это крайне важно для здоровья растений. Вокруг растений размешайте ёмкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха.

Полив стоячей водой. Качество воды играет ключевую роль для здоровья растений. Если вы живёте в квартире, рекомендуется предварительно отстоять воду в течение недели перед поливом.

Подкормка. Подкармливайте растения периодически комплексным удобрением.