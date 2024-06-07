Комнатные цветы всегда будут шикарно расти: 3 важных правила ухода

Три метода помогут комнатным растениям пышно цвести.
Поддержание температуры воздуха. Растения хорошо растут в доме от +20 до +23 градусов и при высокой влажности. Это крайне важно для здоровья растений. Вокруг растений размешайте ёмкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха.
Полив стоячей водой. Качество воды играет ключевую роль для здоровья растений. Если вы живёте в квартире, рекомендуется предварительно отстоять воду в течение недели перед поливом.
Подкормка. Подкармливайте растения периодически комплексным удобрением.
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