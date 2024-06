Спитый кофе улучшит рост растений: вот как его нужно применять

Спитый кофе представляет собой остаток после приготовления молотого кофе, который, как считается, содержит питательные элементы. Садовод Виктория Радзевская поделилась в своём Дзен-канале своим опытом использования продукта.

Фото: Own work by Pluume321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported