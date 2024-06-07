Спитый кофе улучшит рост растений: вот как его нужно применять

Можно ли использовать остатки спитого кофе и чая для ухода за комнатными растениями?

Спитый кофе представляет собой остаток после приготовления молотого кофе, который, как считается, содержит питательные элементы. Садовод Виктория Радзевская поделилась в своём Дзен-канале своим опытом использования продукта.

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Она добавляет гущу кофе в горшок для цветов, чтобы разрыхлить почву, отпугнуть вредителей и удобрить растения. Однако следует помнить, что частое использование спитого кофе может постепенно окислить почву, делая её кислой.

Что касается чайных остатков после заварки, они могут включать в себя как листья, так и гранулы, в зависимости от вида чая и способа заваривания. Чай обычно менее кислотен для почвы, однако следует быть внимательным, чтобы избежать появления белого налёта.