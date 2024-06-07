Зарядит растения на здоровый рост: рассказываем о пользе древесной золы

Почему стоит использовать древесную золу при посадке растений?

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники задаются вопросом о пользе древесной золы для растений. Садовод Виктория Радзевская рассказала, стоит ли добавлять древесную золу в покупной или собственно приготовленный грунт для рассады.

Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Древесная зола действительно полезна при выращивании рассады, поскольку она содержит в себе фосфор, калий, магний, бор и другие важные микроэлементы, которые способствуют здоровому росту растений.

Кроме того, зола также является раскислителем грунта. Обычно для рассады используется торф, который обладает повышенной кислотностью. Поэтому если вы обладаете дачным участком и имеете доступ к древесной золе, полученной, например, при топке печки, её добавление в грунт для рассады будет весьма полезным.