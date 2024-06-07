Зарядит растения на здоровый рост: рассказываем о пользе древесной золы

Многие дачники задаются вопросом о пользе древесной золы для растений. Садовод Виктория Радзевская рассказала, стоит ли добавлять древесную золу в покупной или собственно приготовленный грунт для рассады.
Древесная зола действительно полезна при выращивании рассады, поскольку она содержит в себе фосфор, калий, магний, бор и другие важные микроэлементы, которые способствуют здоровому росту растений.
Кроме того, зола также является раскислителем грунта. Обычно для рассады используется торф, который обладает повышенной кислотностью. Поэтому если вы обладаете дачным участком и имеете доступ к древесной золе, полученной, например, при топке печки, её добавление в грунт для рассады будет весьма полезным.
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