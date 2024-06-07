Мульчируем почву опилками: этот материал предотвратит рост сорняков и удержит влагу

Мульчирование почвы сохраняет влагу, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и защищает корни растений от экстремальных температур.
Опилки — отличный материал для мульчирования. Рекомендуется использовать именно древесные опилки, предпочтительно с лесопилки, а не с мебельной фабрики, где могут добавлять вредные вещества.
Опилки являются дешёвым, экологичным и удобным материалом для мульчирования. Они обладают всеми необходимыми положительными свойствами мульчи. Однако, как и в случае с древесной щепой, существует риск подкисления почвы.
Чтобы свести этот процесс к минимуму, опилки следует выдерживать на открытом воздухе около года перед использованием. Свежими опилками можно мульчировать растения, которые предпочитают кислые почвы, такие как голубика, калина, хвойные растения, а также рододендроны, азалии, верески, гортензии, магнолии, ландыши, космеи и другие.
Рекомендуемая толщина слоя мульчи из опилок составляет 5-8 см.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?