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Мульчируем почву опилками: этот материал предотвратит рост сорняков и удержит влагу

Как правильно мульчировать почву опилками?

1:11
Садоводство » Советы

Мульчирование почвы сохраняет влагу, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и защищает корни растений от экстремальных температур.

Как правильно мульчировать почву опилками?
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro (cl. 1980) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Опилки — отличный материал для мульчирования. Рекомендуется использовать именно древесные опилки, предпочтительно с лесопилки, а не с мебельной фабрики, где могут добавлять вредные вещества.

Опилки являются дешёвым, экологичным и удобным материалом для мульчирования. Они обладают всеми необходимыми положительными свойствами мульчи. Однако, как и в случае с древесной щепой, существует риск подкисления почвы.

Чтобы свести этот процесс к минимуму, опилки следует выдерживать на открытом воздухе около года перед использованием. Свежими опилками можно мульчировать растения, которые предпочитают кислые почвы, такие как голубика, калина, хвойные растения, а также рододендроны, азалии, верески, гортензии, магнолии, ландыши, космеи и другие.

Рекомендуемая толщина слоя мульчи из опилок составляет 5-8 см.  

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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