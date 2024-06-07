Мульчируем почву опилками: этот материал предотвратит рост сорняков и удержит влагу

Как правильно мульчировать почву опилками?

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование почвы сохраняет влагу, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и защищает корни растений от экстремальных температур.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro (cl. 1980) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Опилки — отличный материал для мульчирования. Рекомендуется использовать именно древесные опилки, предпочтительно с лесопилки, а не с мебельной фабрики, где могут добавлять вредные вещества.

Опилки являются дешёвым, экологичным и удобным материалом для мульчирования. Они обладают всеми необходимыми положительными свойствами мульчи. Однако, как и в случае с древесной щепой, существует риск подкисления почвы.

Чтобы свести этот процесс к минимуму, опилки следует выдерживать на открытом воздухе около года перед использованием. Свежими опилками можно мульчировать растения, которые предпочитают кислые почвы, такие как голубика, калина, хвойные растения, а также рододендроны, азалии, верески, гортензии, магнолии, ландыши, космеи и другие.

Рекомендуемая толщина слоя мульчи из опилок составляет 5-8 см.