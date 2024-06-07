Быстрое средство в борьбе с тлёй: опрысните этой жидкостью растения — эффект будет долгим

Тля — это мелкое насекомое-вредитель, наносящее значительный ущерб растениям. Эти крошечные паразиты питаются соком растений, прокалывая их листья и стебли. В результате растения начинают терять влагу и питательные вещества, что приводит к их ослаблению и деформации.
Тля размножается очень быстро, образуя колонии, которые могут полностью покрывать растение.
Для борьбы с тлёй можно использовать раствор, содержащий деготь. Лучше всего подойдёт специальное садовое жидкое дегтярное мыло, которое включает 10-15% дегтя, растительные масла и прилипатели. Также можно воспользоваться аптечным концентратом дёгтя, добавив к нему садовое зелёное мыло. Такой раствор обладает сильным запахом дегтя, напоминающим запах горелой бересты, который надолго сохраняется на растениях и отпугивает вредителей. Однако следует быть осторожным при использовании этого метода в период цветения, чтобы не отпугнуть пчел, которые необходимы для опыления.
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