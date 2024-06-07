Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги
Все это время вы неправильно использовали пудру
Как замульчировать почву старыми газетами?
Плющенко и Рудковская хотят отсудить 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки
Страховщики заявили о сложной ситуации с ДМС в Петербурге
Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов
Ветеринары объяснили, почему нельзя брать кошку на руки
Быстрое средство в борьбе с тлёй: опрысните этой жидкостью растения — эффект будет долгим

Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?

1:06
Садоводство » Вредители и болезни

Тля — это мелкое насекомое-вредитель, наносящее значительный ущерб растениям. Эти крошечные паразиты питаются соком растений, прокалывая их листья и стебли. В результате растения начинают терять влагу и питательные вещества, что приводит к их ослаблению и деформации.

Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Фото: commons.wikimedia.org by XIIIfromTOKYO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тля размножается очень быстро, образуя колонии, которые могут полностью покрывать растение.

Для борьбы с тлёй можно использовать раствор, содержащий деготь. Лучше всего подойдёт специальное садовое жидкое дегтярное мыло, которое включает 10-15% дегтя, растительные масла и прилипатели. Также можно воспользоваться аптечным концентратом дёгтя, добавив к нему садовое зелёное мыло. Такой раствор обладает сильным запахом дегтя, напоминающим запах горелой бересты, который надолго сохраняется на растениях и отпугивает вредителей. Однако следует быть осторожным при использовании этого метода в период цветения, чтобы не отпугнуть пчел, которые необходимы для опыления.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги
Отсутствие света вызывает ненависть украинцев к властям и надежду на Россию
Все это время вы неправильно использовали пудру
Как замульчировать почву старыми газетами?
Плющенко и Рудковская хотят отсудить 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки
Страховщики заявили о сложной ситуации с ДМС в Петербурге
Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов
Ветеринары объяснили, почему нельзя брать кошку на руки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников