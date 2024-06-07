Как избавиться от "надутых" плодов на сливе и вишне - рекомендации садоводам

Почему на сливе и вишне "надуваются" завязи и как с этим бороться

Садоводы всегда с нетерпением ждут, когда деревья сливы и вишни зацветут, предвкушая богатый урожай. Но бывает, что после цветения часть завязей начинает прибухать, приобретая неестественно больший размер. Что это означает и как с этим справиться?

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Увеличение размера завязей на сливе и вишне после цветения может быть вызвано несколькими причинами:

1. Стрессовые условия

Перепады температур, заморозки, резкое похолодание или засуха в период цветения и завязывания плодов могут спровоцировать деформацию завязей. Они начинают усиленно увеличиваться, но так и не достигают нормального размера.

2. Нарушение опыления

Если по каким-то причинам процесс опыления прошел неполноценно, часть завязей не получает достаточного количества питательных веществ. В результате они растут неравномерно, становясь крупнее здоровых плодов.

3. Поражение вредителями

Повреждение цветков и молодых завязей насекомыми-вредителями (тлей, трипсами, клещами) может также привести к их избыточному росту.

4. Проблемы с опадением

Чрезмерное количество "надутых" завязей может быть реакцией дерева на то, что здоровые плоды пытаются сбросить часть избыточной нагрузки.

Что делать с "надутыми" завязями? Если вы заметили, что завязи на ваших сливах или вишнях непропорционально увеличились в размере, важно незамедлительно принять меры:

1. Аккуратно удалите все деформированные, увеличенные "надутые" завязи. Это позволит здоровым плодам получать больше питательных веществ.

2. Подкормите деревья комплексными минеральными удобрениями, особенно содержащими бор и кальций. Это поможет восстановить баланс питания.

3. Если причиной были стрессовые условия, попробуйте защитить деревья от перепадов погоды при помощи агроволокна или пленки.

4. Обработайте деревья инсектицидами, чтобы уничтожить вредных насекомых, если это была их "работа".

5. Для регулирования нагрузки плодами проведите прореживание завязей - удалите их часть, оставив только самые крупные и здоровые.

Правильный уход и своевременные меры позволят вернуть растения в нормальное состояние и обеспечить хороший урожай сливы или вишни.