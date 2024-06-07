Как поддерживать нужную температуру в теплице, чтобы овощи хорошо росли

Узнайте, какая температура в теплице оптимальна для овощей

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Теплица — отличное решение для тех, кто хочет получать ранние и обильные урожаи овощных культур. Но для этого необходимо поддерживать в парнике оптимальный температурный режим. Какие показатели считаются наиболее благоприятными для различных овощных культур?

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Почему температура в теплице так важна для растений? Температура воздуха в теплице оказывает ключевое влияние на многие жизненные процессы растений:

фотосинтез и рост. Превышение или недостаток тепла замедляет развитие растений, снижает их продуктивность;

цветение и плодоношение. Неподходящая температура может вызывать опадание бутонов, цветков, завязей;

устойчивость к болезням и вредителям. При неблагоприятных температурных условиях снижается иммунитет растений;

потребление питательных веществ. Отклонение от оптимума затрудняет усвоение растениями воды и минералов.

Поэтому необходимо тщательно контролировать температуру в теплице и оперативно реагировать на её колебания, чтобы создать комфортные условия для выращиваемых овощей.

Идеальный температурный режим будет зависеть от конкретной овощной культуры:

Томаты:

— Днём: 22-26°C

— Ночью: 16-18°C

Огурцы:

— Днём: 22-26°C

— Ночью: 18-20°C

Перцы:

— Днём: 24-28°C

— Ночью: 18-20°C

Баклажаны:

— Днем: 24-28°C

— Ночью: 18-20°C

Капуста:

— Днём: 16-20°C

— Ночью: 12-14°C

Морковь, свёкла, редис:

— Днём: 18-22°C

— Ночью: 12-14°C

Важно, чтобы разница между дневной и ночной температурой не превышала 8-10°C. Резкие колебания будут негативно отражаться на росте и плодоношении растений.

Как регулировать температуру в теплице? Для поддержания требуемого температурного режима в теплице применяются:

системы вентиляции и проветривания — открывание форточек, включение вытяжных вентиляторов;

дополнительный обогрев — установка стационарных или мобильных обогревателей;

затенение — использование светозащитных экранов или побелка стекол;

регулирование полива — увлажнение почвы и проветривание снижает перегрев;

мульчирование грунта — это также помогает удерживать влагу и охлаждать почву.

Следите за показаниями термометров, установленных в разных частях теплицы, и своевременно регулируйте температурные условия.

Соблюдение оптимального температурного режима — важное условие получения хороших урожаев овощных культур в теплице.