Как поддерживать нужную температуру в теплице, чтобы овощи хорошо росли

Теплица — отличное решение для тех, кто хочет получать ранние и обильные урожаи овощных культур. Но для этого необходимо поддерживать в парнике оптимальный температурный режим. Какие показатели считаются наиболее благоприятными для различных овощных культур?
Почему температура в теплице так важна для растений? Температура воздуха в теплице оказывает ключевое влияние на многие жизненные процессы растений:
Поэтому необходимо тщательно контролировать температуру в теплице и оперативно реагировать на её колебания, чтобы создать комфортные условия для выращиваемых овощей.
Идеальный температурный режим будет зависеть от конкретной овощной культуры:
Томаты:
— Днём: 22-26°C
— Ночью: 16-18°C
Огурцы:
— Днём: 22-26°C
— Ночью: 18-20°C
Перцы:
— Днём: 24-28°C
— Ночью: 18-20°C
Баклажаны:
— Днем: 24-28°C
— Ночью: 18-20°C
Капуста:
— Днём: 16-20°C
— Ночью: 12-14°C
Морковь, свёкла, редис:
— Днём: 18-22°C
— Ночью: 12-14°C
Важно, чтобы разница между дневной и ночной температурой не превышала 8-10°C. Резкие колебания будут негативно отражаться на росте и плодоношении растений.
Как регулировать температуру в теплице? Для поддержания требуемого температурного режима в теплице применяются:
Следите за показаниями термометров, установленных в разных частях теплицы, и своевременно регулируйте температурные условия.
Соблюдение оптимального температурного режима — важное условие получения хороших урожаев овощных культур в теплице.
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