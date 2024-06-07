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Мечтаете о богатом урожае? Тогда освойте эти приёмы правильного полива огорода

Чтобы овощи росли хорошо, поливайте их так

Садоводство » Советы

Полив — один из ключевых факторов, влияющих на рост и развитие овощных культур. Если поливать растения неправильно, то даже при соблюдении всех других агротехнических приемов урожай может оказаться скромным. Давайте разберёмся, как обеспечить огород регулярным и рациональным увлажнением.

Чтобы овощи росли хорошо, поливайте их так
Фото: commons.wikimedia.org by Anton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда нужно поливать огород? Определять оптимальные сроки и периодичность полива нужно, ориентируясь на погодные условия и фазы развития растений:

  • в жаркую и сухую погоду, когда испарение влаги усиливается, овощи требуют более частых поливов, каждые 2-3 дня;
  • в прохладные и пасмурные дни интервалы между поливами можно увеличивать до 5-7 дней;
  • на начальных стадиях роста полив должен быть более интенсивным, т. к. молодые растения еще не успели развить мощную корневую систему;
  • в период цветения и плодоношения овощи также нуждаются в регулярном поливе, так как испытывают повышенную потребность во влаге.

Важно регулярно проверять состояние почвы и растений, чтобы вовремя определять необходимость в поливе. Как правильно поливать овощи?

Для успешного выращивания овощей важно не только своевременно поливать, но и соблюдать технологию полива:

  • выбирайте наиболее подходящее время суток — утром или вечером, когда испарение воды минимально;
  • старайтесь равномерно распределять воду по всей площади грядки или под каждое растение;
  • для уменьшения потерь на испарение, поливайте почву, а не листья растений;
  • если грунт имеет уклон, то полив производите по горизонтальным бороздкам, чтобы вода не уходила в одну сторону;
  • объём воды за один раз должен быть достаточным, чтобы влага проникла на глубину 10-15 см;
  • после каждого полива обязательно рыхлите верхний слой почвы, чтобы предотвратить образование корки.

Какую воду использовать для полива огорода? Для полива овощных культур нельзя использовать жёсткую водопроводную воду, так как она может содержать вредные примеси. Лучше всего применять:

  • дождевую или талую воду. Они наиболее мягкие и насыщены кислородом;
  • воду из открытых водоёмов. Но предварительно её нужно отстаивать, чтобы она отстоялась и очистилась;
  • воду из колодца или скважины, если она имеет нейтральный pH и не содержит вредных солей.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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