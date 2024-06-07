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Дикие звери угрожают дачникам? Вот чем можно их отпугнуть

Спасаем урожай от диких зверей

3:41
Садоводство » Советы

Дача в сельской местности или на окраине города - прекрасная возможность насладиться близостью к природе. Но иногда дикие животные, которые обитают по соседству, могут создать немало проблем для дачников. Как обезопасить свой участок от незваных гостей?

Спасаем урожай от диких зверей
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чаще всего дачники сталкиваются с:

  • повреждением плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур дикими кабанами, оленями, косулями;
  • уничтожением посадок и разрытием газонов кротами, землеройками, полевками;
  • разорением птичников и истреблением домашней птицы лисами, енотовидными собаками;
  • проникновением на участок медведей, волков и других крупных хищников.

Эти животные могут не только нанести серьёзный урон вашему урожаю, но и представлять реальную опасность для владельцев дачи и их близких.

Для эффективной защиты участка от непрошеных гостей нужно использовать комплекс мер:

1. Ограждение участка
Надежное ограждение (металлическая сетка, электроизгородь) высотой не менее 1,8-2 м поможет пресечь попытки проникновения на участок.

2. Химические отпугиватели
Распыление по периметру участка специальных средств с отпугивающими веществами создает барьер, который дикие животные предпочитают не пересекать.

3. Звуковые и световые отпугиватели
Мигающие прожекторы, звуковые сигналы, имитирующие рык хищников, заставят зверей держаться подальше от опасного места.

4. Установка пугал
Размещение муляжей хищников, человеческих фигур и других предметов, имитирующих опасность, поможет усилить эффект отпугивания.

5. Применение собак-охранников
Наличие на участке крупных сторожевых собак, например, кавказских овчарок, станет мощным сдерживающим фактором для диких зверей.

6. Сбор падалицы и ликвидация пищевых источников
Своевременный сбор упавших фруктов и ягод, уборка остатков пищи поможет сделать участок менее привлекательным для животных.

7. Обработка растений репеллентами
Регулярное опрыскивание плодовых деревьев, кустов и овощей средствами с неприятным для зверей запахом отпугнет их от ваших посадок.

Комбинируя различные методы, вы сможете надежно защитить свои угодья от нашествия диких животных. Главное - действовать своевременно, не дожидаясь серьезного ущерба.

В зависимости от типа животных, с которыми вы сталкиваетесь на своем участке, могут потребоваться некоторые дополнительные меры:

Для защиты от кабанов, оленей, косуль важно сделать высокое и прочное ограждение, т.к. эти копытные способны преодолевать низкие заборы.

При проблемах с кротами, землеройками, полевками особое внимание уделите обработке подземной части ограждения, чтобы не допустить их проникновения под забор.

Для отпугивания лис, енотов и других хищников хорошо использовать ультразвуковые отпугиватели, запахи волка или собак.

Если участок расположен вблизи лесных массивов, будьте особенно бдительны в отношении медведей, волков и рысей - крупных охотников, способных причинить серьезный вред.

Соблюдение комплексных мер защиты поможет уберечь ваш дачный участок от нашествия диких зверей и сохранить богатый урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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