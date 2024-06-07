Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая

Огурцы - одна из наиболее популярных и любимых овощных культур у дачников. Чтобы получить хороший урожай, за ними нужен тщательный уход, включая регулярный полив. Но многие садоводы забывают о важной процедуре, которую обязательно нужно выполнять сразу после каждого полива огурцов.
После полива верхний слой почвы вокруг огурцов уплотняется и образует корку. Это негативно влияет на несколько важных аспектов:
Чтобы избежать этих негативных последствий, сразу после каждого полива огурцов необходимо проводить рыхление почвы.
Как правильно рыхлить почву после полива огурцов?
Процедура рыхления не занимает много времени, но ее выполнение очень важно для здоровья растений:
1. Приступайте к рыхлению, как только поверхность почвы немного подсохнет, но не успеет образоваться корка.
2. Используйте рыхлитель, мотыгу или другой инструмент с узким лезвием. Глубина рыхления - 5-7 см.
3. Старайтесь разрыхлять почву осторожно, не повреждая корни растений.
4. Особое внимание уделите пространству вокруг основания стебля, где сосредоточена основная масса корней.
5. После рыхления разровняйте поверхность, но не уплотняйте ее снова.
Эта несложная процедура позволит улучшить воздухообмен в прикорневой зоне, предотвратит чрезмерное испарение влаги и подавит рост сорняков.
Рыхление почвы после полива нужно производить регулярно, желательно каждый раз сразу после увлажнения грунта.
На начальном этапе развития, когда растения еще небольшие, поливы и рыхления нужно проводить более часто - через 2-3 дня. По мере роста и формирования корневой системы интервалы можно увеличивать до 5-7 дней.
Особо тщательно следите за состоянием почвы в жаркую сухую погоду, когда риск образования корки выше.
Кроме того, после сильных дождей, которые также могут уплотнять грунт, не забывайте вновь его рыхлить.
Соблюдение этой простой, но крайне важной агротехнической операции - залог хорошего развития и высокого урожая ваших огурцов.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?