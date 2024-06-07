Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая

Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы - одна из наиболее популярных и любимых овощных культур у дачников. Чтобы получить хороший урожай, за ними нужен тщательный уход, включая регулярный полив. Но многие садоводы забывают о важной процедуре, которую обязательно нужно выполнять сразу после каждого полива огурцов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

После полива верхний слой почвы вокруг огурцов уплотняется и образует корку. Это негативно влияет на несколько важных аспектов:

доступ кислорода к корневой системе. Корка препятствует поступлению воздуха, что нарушает дыхание и питание корней;

испарение влаги из почвы. Плотная корка ускоряет процесс высыхания грунта, требуя более частых поливов;

развитие сорняков. На уплотненной поверхности быстро прорастают сорные растения, конкурирующие с огурцами за воду и питание;

нарушение водопроницаемости. Корка мешает равномерному впитыванию воды при последующих поливах.

Чтобы избежать этих негативных последствий, сразу после каждого полива огурцов необходимо проводить рыхление почвы.

Как правильно рыхлить почву после полива огурцов?

Процедура рыхления не занимает много времени, но ее выполнение очень важно для здоровья растений:

1. Приступайте к рыхлению, как только поверхность почвы немного подсохнет, но не успеет образоваться корка.

2. Используйте рыхлитель, мотыгу или другой инструмент с узким лезвием. Глубина рыхления - 5-7 см.

3. Старайтесь разрыхлять почву осторожно, не повреждая корни растений.

4. Особое внимание уделите пространству вокруг основания стебля, где сосредоточена основная масса корней.

5. После рыхления разровняйте поверхность, но не уплотняйте ее снова.

Эта несложная процедура позволит улучшить воздухообмен в прикорневой зоне, предотвратит чрезмерное испарение влаги и подавит рост сорняков.

Когда и как часто нужно рыхлить почву вокруг огурцов?

Рыхление почвы после полива нужно производить регулярно, желательно каждый раз сразу после увлажнения грунта.

На начальном этапе развития, когда растения еще небольшие, поливы и рыхления нужно проводить более часто - через 2-3 дня. По мере роста и формирования корневой системы интервалы можно увеличивать до 5-7 дней.

Особо тщательно следите за состоянием почвы в жаркую сухую погоду, когда риск образования корки выше.

Кроме того, после сильных дождей, которые также могут уплотнять грунт, не забывайте вновь его рыхлить.

Соблюдение этой простой, но крайне важной агротехнической операции - залог хорошего развития и высокого урожая ваших огурцов.