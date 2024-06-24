Удаляем белый налёт с поверхности почвы в горшках: поможет простое средство для решения проблемы

Как бороться с белым налётом на поверхности почвы в горшке?

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Белый налёт на поверхности почвы в горшке с цветами может быть плесенью или отложениями солей. Чтобы определить причину, возьмите немного налёта и разотрите его между пальцами. Если ощущаются кристаллики, это отложение солей, и нужно раскислять грунт. Если налёт мягкий, это плесень, и требуется другой подход.

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Удаление плесени

Удалите верхний слой заражённого грунта примерно на 2 см. Оставьте почву подсохнуть. Пролейте грунт 1-процентным раствором марганцовки или другим фунгицидом. Добавьте свежую землю в горшок.

Следуя этим правилам, вы сможете сохранить здоровье своих растений и предотвратить повторное появление белого налёта.