Плохие соседи: эти растения лучше не сажать рядом друг с другом, чтобы не терять урожай

Некоторые овощные культуры плохо растут рядом друг с другом из-за выделяемых веществ, которые угнетают соседние растения. Также негативное соседство может возникать из-за общих болезней и вредителей.
Делимся подборкой плохих пар:
Картофель и баклажаны/помидоры. Эти растения из семейства паслёновых страдают от одинаковых болезней и вредителей, например, колорадского жука.
Укроп и морковь. Оба относятся к семейству зонтичных и угнетают друг друга.
Капуста, редиска и редька. Эти культуры привлекают крестоцветную блошку, что делает их плохими соседями.
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