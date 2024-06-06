Плохие соседи: эти растения лучше не сажать рядом друг с другом, чтобы не терять урожай

10 пар овощей, которые нельзя сажать рядом на огороде

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Некоторые овощные культуры плохо растут рядом друг с другом из-за выделяемых веществ, которые угнетают соседние растения. Также негативное соседство может возникать из-за общих болезней и вредителей.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Делимся подборкой плохих пар:

Картофель и баклажаны.

Картофель и помидоры.

Укроп и морковь.

Капуста и редиска/редька.

Репа и свёкла.

Лук и бобы.

Земляника и сладкий перец.

Лук и чеснок.

Брокколи и салат.

Горох и сладкий перец.

Картофель и баклажаны/помидоры. Эти растения из семейства паслёновых страдают от одинаковых болезней и вредителей, например, колорадского жука.

Укроп и морковь. Оба относятся к семейству зонтичных и угнетают друг друга.

Капуста, редиска и редька. Эти культуры привлекают крестоцветную блошку, что делает их плохими соседями.