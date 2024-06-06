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Плохие соседи: эти растения лучше не сажать рядом друг с другом, чтобы не терять урожай

10 пар овощей, которые нельзя сажать рядом на огороде

1:01
Садоводство » Советы

Некоторые овощные культуры плохо растут рядом друг с другом из-за выделяемых веществ, которые угнетают соседние растения. Также негативное соседство может возникать из-за общих болезней и вредителей.

10 пар овощей, которые нельзя сажать рядом на огороде
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Делимся подборкой плохих пар:

  • Картофель и баклажаны.
  • Картофель и помидоры.
  • Укроп и морковь.
  • Капуста и редиска/редька.
  • Репа и свёкла.
  • Лук и бобы.
  • Земляника и сладкий перец.
  • Лук и чеснок.
  • Брокколи и салат.
  • Горох и сладкий перец.

Картофель и баклажаны/помидоры. Эти растения из семейства паслёновых страдают от одинаковых болезней и вредителей, например, колорадского жука.

Укроп и морковь. Оба относятся к семейству зонтичных и угнетают друг друга.

Капуста, редиска и редька. Эти культуры привлекают крестоцветную блошку, что делает их плохими соседями.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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