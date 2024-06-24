Эти растения порадуют белоснежными цветами: подборка весенних и летних культур

Для любителей белоснежных цветов рекомендуем присмотреться к нескольким растениям, которые цветут весной и летом, создавая невероятный садовый ландшафт. Весной своими белоснежными цветами радуют следующие растения: сирень, чубушник (жасмин), пионы, калина Бульденеж, спирея серая, дейция, каштан.
После того как весенние растения отцветают, сад продолжает цвести белыми цветами других растений. Летом белоснежным цветением радуют гортензия, лапчатка кустарниковая.
Кроме того, белоокаймленный дёрен украшает сад своей листвой, а снежноягодник добавляет шарм своими белыми плодами.
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