Эти растения порадуют белоснежными цветами: подборка весенних и летних культур

Кустарники для создания белоснежного сада

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для любителей белоснежных цветов рекомендуем присмотреться к нескольким растениям, которые цветут весной и летом, создавая невероятный садовый ландшафт. Весной своими белоснежными цветами радуют следующие растения: сирень, чубушник (жасмин), пионы, калина Бульденеж, спирея серая, дейция, каштан.

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После того как весенние растения отцветают, сад продолжает цвести белыми цветами других растений. Летом белоснежным цветением радуют гортензия, лапчатка кустарниковая.

Кроме того, белоокаймленный дёрен украшает сад своей листвой, а снежноягодник добавляет шарм своими белыми плодами.