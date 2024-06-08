Эти огурцы подходят для засолки: внутри не имеют пустот, отличаются тонкой кожицей

Лучшие сорта огурцов для засолки

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Не все сорта огурцов подходят для засолки. Нужны небольшие плоды для этой цели. Рассказываем о сортах которые не будут иметь внутри пустот и отличаются тонкой кожицей, а также хорошо просаливаются.

Вот лучшие огурцы для засолки: "Засолочный", "Вязниковский 37", "Муромский", "Дальневосточный", "Феникс", "Погребок F1", "Кураж F1", "Герман F1" и другие.

Этот список включает как сортовые огурцы, так и гибриды. Сортовые огурцы можно выращивать в огороде, а гибриды — в теплице. Все эти огурцы дают большой урожай.