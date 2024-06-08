Эти огурцы подходят для засолки: внутри не имеют пустот, отличаются тонкой кожицей

Не все сорта огурцов подходят для засолки. Нужны небольшие плоды для этой цели. Рассказываем о сортах которые не будут иметь внутри пустот и отличаются тонкой кожицей, а также хорошо просаливаются.
Вот лучшие огурцы для засолки: "Засолочный", "Вязниковский 37", "Муромский", "Дальневосточный", "Феникс", "Погребок F1", "Кураж F1", "Герман F1" и другие.
Этот список включает как сортовые огурцы, так и гибриды. Сортовые огурцы можно выращивать в огороде, а гибриды — в теплице. Все эти огурцы дают большой урожай.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.