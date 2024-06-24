Пюре из картошки будет вкусным: вот какие сорта нужно сажать для этого

Лучшие сорта картофеля для пюре

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Вкус пюре зависит от выбранного сорта картофеля. Плотный картофель подходит для жарки и тушения, в то время как рассыпчатый картофель идеально подходит для приготовления пюре благодаря своей текстуре, которая делает его воздушным и вкусным.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

При выборе картофеля для приготовления пюре обращайте внимание на его сорт. Оптимальными для пюре являются сорта, такие как "Беллароза", "Надежда", "Леди Клэр", "Невский" и другие.

Именно поэтому лучше выращивать несколько разных сортов картофеля. Один сорт используйте для жарки, чтобы он не превратился в кашу на сковороде, а другой сорт выбирайте специально для приготовления вкусного и нежного пюре.