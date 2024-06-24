Пюре из картошки будет вкусным: вот какие сорта нужно сажать для этого

Вкус пюре зависит от выбранного сорта картофеля. Плотный картофель подходит для жарки и тушения, в то время как рассыпчатый картофель идеально подходит для приготовления пюре благодаря своей текстуре, которая делает его воздушным и вкусным.
При выборе картофеля для приготовления пюре обращайте внимание на его сорт. Оптимальными для пюре являются сорта, такие как "Беллароза", "Надежда", "Леди Клэр", "Невский" и другие.
Именно поэтому лучше выращивать несколько разных сортов картофеля. Один сорт используйте для жарки, чтобы он не превратился в кашу на сковороде, а другой сорт выбирайте специально для приготовления вкусного и нежного пюре.
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