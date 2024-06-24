Пюре из картошки будет вкусным: вот какие сорта нужно сажать для этого

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Лучшие сорта картофеля для пюре

0:46
Садоводство » Овощи

Вкус пюре зависит от выбранного сорта картофеля. Плотный картофель подходит для жарки и тушения, в то время как рассыпчатый картофель идеально подходит для приготовления пюре благодаря своей текстуре, которая делает его воздушным и вкусным.

Лучшие сорта картофеля для пюре
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

При выборе картофеля для приготовления пюре обращайте внимание на его сорт. Оптимальными для пюре являются сорта, такие как "Беллароза", "Надежда", "Леди Клэр", "Невский" и другие.

Именно поэтому лучше выращивать несколько разных сортов картофеля. Один сорт используйте для жарки, чтобы он не превратился в кашу на сковороде, а другой сорт выбирайте специально для приготовления вкусного и нежного пюре.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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