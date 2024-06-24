Эффективно избавляем от ржавчины на листьях комнатных растений: поможет аптечное средство

Комнатные растения могут страдать от ржавчины, подобной той, что поражает груши. Когда растения в доме заражены этой болезнью, на нижней стороне листьев появляются тёмные пятна. Если своевременно не обратить внимание на заболевание, придётся провести специальную обработку.
Для борьбы с ржавчиной на комнатных растениях используют медьсодержащие препараты, такие как "Хом", бордоская жидкость и железный купорос. При использовании бордоской жидкости или железного купороса рекомендуется применять 1%-й раствор.
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