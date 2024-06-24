Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеран разведки Корольков: Теракты в Крыму и Дагестане имеют тесную связь
Ольга Орлова показала беременный живот из-за подозрения в обмане
"Известия" рассказали о налоговом вычете тем, кто зарабатывает, сдавая жильё
Оренбуржец требует у страховщика 3,2 млн за затопленный во время паводка дом
Власти Молдавии лишили лицензии кампанию "NordGaz"
Когда кот мяукает, это не всегда означает, что он голоден
Актёр Дмитрий Орлов сожалеет о скандальном разводе с Ириной Пеговой
Как быстро охладить салон автомобиля без кондиционера
Любовь Успенская показала шикарную жизнь своей собаки
Эффективно избавляем от ржавчины на листьях комнатных растений: поможет аптечное средство

Как бороться с ржавчиной на комнатных цветах?

0:36
Садоводство » Вредители и болезни

Комнатные растения  могут страдать от ржавчины, подобной той, что поражает груши. Когда растения в доме заражены этой болезнью, на нижней стороне листьев появляются тёмные пятна. Если своевременно не обратить внимание на заболевание, придётся провести специальную обработку.

Как бороться с ржавчиной на комнатных цветах?
Фото: Own work by Hardyplants is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для борьбы с ржавчиной на комнатных растениях используют медьсодержащие препараты, такие как "Хом", бордоская жидкость и железный купорос. При использовании бордоской жидкости или железного купороса рекомендуется применять 1%-й раствор.
 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Последние материалы
Число погибших от рук террористов в Дагестане возросло до 20
Исследователи ищут разгадку "секрета бессмертия" мумий в церкви Дублина
Дмитрий Маликов признался, что заставлял петь дочь Стефанию
Врач Саламатина: средиземноморская диета — ключ к здоровому сердцу
"Учат в школе, учат в школе..." терроризму: на Украине учат воевать детей
Петербурженка подала иск о компенсации за травмы в турпоездке
Сестра Жанны Фриске рассказала о желании онкобольной певицы родить второго ребёнка
Автоэксперт Плохих: как машины покупали, так и будут покупать
Отца террористов из Дагестана уволили с работы и проверяют на предмет соучастия
Политолог Курбанов: на беспорядки в Дагестане влияют имамы-блогеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников