Эффективно избавляем от ржавчины на листьях комнатных растений: поможет аптечное средство

Как бороться с ржавчиной на комнатных цветах?

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Комнатные растения могут страдать от ржавчины, подобной той, что поражает груши. Когда растения в доме заражены этой болезнью, на нижней стороне листьев появляются тёмные пятна. Если своевременно не обратить внимание на заболевание, придётся провести специальную обработку.

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Для борьбы с ржавчиной на комнатных растениях используют медьсодержащие препараты, такие как "Хом", бордоская жидкость и железный купорос. При использовании бордоской жидкости или железного купороса рекомендуется применять 1%-й раствор.

