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Ботва клубники - друг или враг? Разбираемся, зачем её нужно регулярно удалять

Почему и когда нужно скашивать ботву клубники

2:43
Садоводство » Плодовые

Для того, чтобы клубника радовала вас обильным урожаем и оставалась здоровой год за годом, необходимо тщательно за ней ухаживать. И одним из важных агротехнических приёмов является регулярное скашивание её ботвы. 

Почему и когда нужно скашивать ботву клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Tubifex

Ботва клубники - это зелёные листья, цветоносные стрелки и усы, которые образуются на растении. Своевременное удаление этой зелёной массы необходимо по нескольким причинам:

  • предотвращение распространения болезней. Ботва создает благоприятную влажную среду для развития различных грибковых и бактериальных заболеваний. Срезая ее, вы устраняете этот источник инфекции;
  • стимуляция роста новых листьев. После скашивания ботвы куст клубники начинает активно наращивать новую листву, что положительно сказывается на его общем состоянии и будущем урожае;
  • предотвращение образования лишних усов. Оставленная ботва провоцирует появление большого количества усов, которые отвлекают силы растения и снижают его плодоношение;
  • улучшение доступа света и воздуха. Скошенная ботва позволяет солнечным лучам и воздушным потокам свободно проникать к основанию куста, что благотворно влияет на его жизнедеятельность.

Ботву клубники необходимо срезать несколько раз за сезон. Оптимальные сроки:

  • весной, сразу после схода снега. Это позволит "перезапустить" рост растений, дать им новый импульс к развитию;
  • сразу после сбора урожая. Удаление старой ботвы поможет растению сконцентрироваться на накоплении питательных веществ для будущего плодоношения;
  • в середине лета (июль-август). В это время происходит активное разрастание куста, и ботва начинает мешать его нормальному развитию;
  • осенью, перед наступлением морозов. Эта процедура облегчит подготовку растений к зимовке.

Скашивать ботву клубники нужно очень аккуратно, чтобы не повредить сами кусты:

  • используйте острые и хорошо заточенные садовые ножницы или секаторы. Это позволит сделать ровный, аккуратный срез;
  • срезайте ботву на высоте 3-5 см от основания растения. Не заглубляйте слишком сильно, чтобы не задеть почки;
  • позаботьтесь об утилизации скошенной ботвы. Лучше всего её сжечь, чтобы избавиться от возможных болезнетворных организмов.

Регулярно скашивая ботву клубники, вы не только продлите жизнь своим растениям, но и сможете получить более обильный, качественный урожай ягод. Это простое, но очень эффективное агротехническое мероприятие.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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