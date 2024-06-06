Ботва клубники - друг или враг? Разбираемся, зачем её нужно регулярно удалять

Почему и когда нужно скашивать ботву клубники

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Для того, чтобы клубника радовала вас обильным урожаем и оставалась здоровой год за годом, необходимо тщательно за ней ухаживать. И одним из важных агротехнических приёмов является регулярное скашивание её ботвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Tubifex

Ботва клубники - это зелёные листья, цветоносные стрелки и усы, которые образуются на растении. Своевременное удаление этой зелёной массы необходимо по нескольким причинам:

предотвращение распространения болезней. Ботва создает благоприятную влажную среду для развития различных грибковых и бактериальных заболеваний. Срезая ее, вы устраняете этот источник инфекции;

стимуляция роста новых листьев. После скашивания ботвы куст клубники начинает активно наращивать новую листву, что положительно сказывается на его общем состоянии и будущем урожае;

предотвращение образования лишних усов. Оставленная ботва провоцирует появление большого количества усов, которые отвлекают силы растения и снижают его плодоношение;

улучшение доступа света и воздуха. Скошенная ботва позволяет солнечным лучам и воздушным потокам свободно проникать к основанию куста, что благотворно влияет на его жизнедеятельность.

Ботву клубники необходимо срезать несколько раз за сезон. Оптимальные сроки:

весной, сразу после схода снега. Это позволит "перезапустить" рост растений, дать им новый импульс к развитию;

сразу после сбора урожая. Удаление старой ботвы поможет растению сконцентрироваться на накоплении питательных веществ для будущего плодоношения;

в середине лета (июль-август). В это время происходит активное разрастание куста, и ботва начинает мешать его нормальному развитию;

осенью, перед наступлением морозов. Эта процедура облегчит подготовку растений к зимовке.

Скашивать ботву клубники нужно очень аккуратно, чтобы не повредить сами кусты:

используйте острые и хорошо заточенные садовые ножницы или секаторы. Это позволит сделать ровный, аккуратный срез;

срезайте ботву на высоте 3-5 см от основания растения. Не заглубляйте слишком сильно, чтобы не задеть почки;

позаботьтесь об утилизации скошенной ботвы. Лучше всего её сжечь, чтобы избавиться от возможных болезнетворных организмов.

Регулярно скашивая ботву клубники, вы не только продлите жизнь своим растениям, но и сможете получить более обильный, качественный урожай ягод. Это простое, но очень эффективное агротехническое мероприятие.