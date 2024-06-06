Монилиоз - главный враг вишни и черешни: симптомы, причины и методы борьбы

Как уберечь вишню и черешню от монилиального ожога

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Монилиальный ожог — одно из наиболее опасных и распространённых грибковых заболеваний, поражающих плодовые культуры, в первую очередь вишню и черешню. Это коварная болезнь, которая может нанести серьёзный ущерб урожаю и даже погубить всё дерево.

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Возбудителем монилиоза является гриб Monilia cinerea. Он поражает все надземные части растений — цветки, плоды, побеги, ветки и даже ствол. Если своевременно не предпринять меры борьбы, инфекция быстро распространяется, ослабляя и в конечном итоге убивая дерево.

Первые симптомы монилиоза проявляются весной, во время цветения деревьев. Поражённые цветки завядают, буреют и опадают. На ветвях появляются коричневые или чёрные пятна, которые затем стремительно расползаются.

На заражённых плодах образуются характерные бурые гнили с белым налётом. Также может происходить засыхание и отмирание молодых побегов и ветвей. В итоге дерево утрачивает свою декоративность, а урожай либо погибает, либо становится непригодным к употреблению.

Грибок Monilia cinerea хорошо себя чувствует во влажных и прохладных условиях. Его споры перезимовывают на больных ветвях и опавших плодах, а весной при оптимальной температуре (12-18°С) и достаточной влажности начинают активно размножаться.

Поэтому наибольшую опасность болезнь представляет в дождливые, пасмурные дни. Ослабленные деревья, растущие на бедных почвах, более уязвимы к монилиозу. Распространению инфекции также способствует неправильная обрезка и механические повреждения коры.

Лечение монилиоза требует комплексного подхода и своевременных профилактических мероприятий. Важно не только уничтожить поражения на самом растении, но и позаботиться об оздоровлении всего сада.

1. Зимняя обрезка. Перед началом вегетации вишни и черешни тщательно осмотрите деревья и вырежьте все больные, засохшие и повреждённые ветви, сжигая их за пределами участка.

2. Опрыскивание. Весной, во время цветения, обработайте деревья фунгицидами, действующие против монилиоза. Повторите обработку через 10-14 дней.

3. Уход за почвой. Внесите под деревья органические удобрения, известь или доломитовую муку. Это укрепит иммунитет растений.

4. Сбор и утилизация больных плодов. Регулярно собирайте все упавшие и загнившие от грибка плоды и ветви, сжигайте их.

5. Профилактика ран. Следите, чтобы на коре не было повреждений, которые могут служить входными воротами для инфекции. Обрабатывайте их садовым варом.

Соблюдение этих мер поможет надежно защитить ваши вишни и черешни от монилиальной напасти и сохранить обильный, здоровый урожай.