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Борьба с гнездом ос: безопасные методы ликвидации

Что делать, если в саду поселились осы?

3:00
Садоводство » Советы

Если вы обнаружили гнездо ос на своём дачном участке, сразу возникает естественное желание от него избавиться. Ведь осы могут быть опасны, особенно для тех, кто страдает аллергией на их яд. Однако спешить с уничтожением гнезда не стоит — эти насекомые приносят немало пользы вашему саду.

Что делать, если в саду поселились осы?
Фото: commons.wikimedia.org by Soebe is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Польза ос для сада

Осы являются эффективными природными регуляторами популяции вредных насекомых. Они питаются гусеницами, тлёй, клещами и другими вредителями, нещадно уничтожая их. Таким образом, гнездо ос в саду — это своеобразный отряд "санитаров", защищающих ваши растения.

Кроме того, взрослые осы помогают опылять многие плодовые культуры, что положительно сказывается на урожае. Поэтому избавляться от ос рекомендуется только в крайнем случае.

Когда нужно избавиться от гнезда

Конечно, если гнездо ос расположено слишком близко к дому, детским площадкам или активно используемым зонам участка, его всё-таки стоит ликвидировать. Это необходимо сделать в том случае, если вы или ваши близкие страдаете аллергией на укусы. Игнорировать такое гнездо нельзя — оно представляет реальную угрозу.

Также рекомендуется убрать гнездо, если оно мешает нормальному передвижению по территории или находится в месте, где вы постоянно бываете. Осы могут воспринять ваше вторжение в их "личное пространство" как агрессию и атаковать.

Как безопасно ликвидировать гнездо

Если вы решили избавиться от осиного гнезда, лучше всего доверить эту задачу профессионалам. Они имеют соответствующие средства защиты и более эффективные способы уничтожения.

Но если вы решили действовать самостоятельно, соблюдайте максимальную осторожность. Надевайте плотную одежду, закрывающую тело, и защитные очки. Лучше проводить работы в вечернее или ночное время, когда активность ос снижается. Для уничтожения можно использовать специальные аэрозоли или дымовые шашки. Ни в коем случае не лейте на гнездо кипяток или не поджигайте его — это может спровоцировать массовую атаку ос.

Если гнездо расположено в труднодоступном месте, например, на дереве, лучше вообще не пытаться его трогать — это слишком опасно. В таком случае лучше оградить этот участок и подождать, пока осы покинут гнездо самостоятельно с наступлением холодов.

Бережное отношение к естественным помощникам сада

Осы — важный элемент природной экосистемы, поэтому уничтожать их гнезда следует лишь в крайнем случае. Если оно не представляет опасности, постарайтесь оставить его в покое и дать возможность этим насекомым приносить пользу вашим растениям. Ведь в саду они выполняют важную роль регуляторов вредителей и опылителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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