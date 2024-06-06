Сеем укроп дома: эта инструкция поможет вырастить культуру без сада

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Как правильно посеять укроп дома?

1:01
Садоводство » Советы

Садовод Виктория Радзевская опубликовала в своём Дзен-канале пошаговую инструкцию по посеву культуры дома.

Как правильно посеять укроп дома?
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

1. Замачивание семян. Замочите их в воде температурой 60 градусов. В течение суток воду меняйте воду 3-5 раз, чтобы обеспечить оптимальные условия для прорастания семян.

2. Посев. Сделайте борозды на расстоянии 10 см друг от друга и сейте семена укропа в контейнеры на глубину от 0,5 до 1 см.

3. Уход. Покройте ёмкость плёнкой и поместите в тёплое место. Как только появляются всходы, перенесите укроп в прохладное место, чтобы предотвратить вытягивание.

Для дальнейшего выращивания укропа поддерживайте температуру воздуха в пределах +18…+20 градусов. Поливайте почву по мере её высыхания.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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