Сеем укроп дома: эта инструкция поможет вырастить культуру без сада

Как правильно посеять укроп дома?

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садовод Виктория Радзевская опубликовала в своём Дзен-канале пошаговую инструкцию по посеву культуры дома.

1. Замачивание семян. Замочите их в воде температурой 60 градусов. В течение суток воду меняйте воду 3-5 раз, чтобы обеспечить оптимальные условия для прорастания семян.

2. Посев. Сделайте борозды на расстоянии 10 см друг от друга и сейте семена укропа в контейнеры на глубину от 0,5 до 1 см.

3. Уход. Покройте ёмкость плёнкой и поместите в тёплое место. Как только появляются всходы, перенесите укроп в прохладное место, чтобы предотвратить вытягивание.

Для дальнейшего выращивания укропа поддерживайте температуру воздуха в пределах +18…+20 градусов. Поливайте почву по мере её высыхания.