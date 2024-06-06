Огурцы растут в форме груши: простая подкормка решит проблему

Что делать, если огурцы растут в форме груши?

Если ваши огурцы начинают приобретать форму груши или лампочки, это может указывать на дисбаланс азота и калия в почве: возможно, избыток азота и недостаток калия. Чтобы исправить ситуацию, эффективным решением может быть полив посадок настоем золы (0,5 л на 10 л воды, настоять день). Средство содержит необходимый калий в легкодоступной форме и также помогает уравновесить кислотность почвы.

Кроме того, рекомендуется прекратить использование азотных подкормок. Хотя зелёный настой является полезным удобрением, и огурцы его ценят, в данной ситуации это может быть излишним. Возможно, на текущий год азотных подкормок будет достаточно.