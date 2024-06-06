Затмят популярную петунию: эти 2 цветка не уступают ей по красоте

Почему стоит посадить немезию и катарантус

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти два цветка способны конкурировать с петунией своей красотой и легкостью в уходе. Петуния долгие годы была самым популярным растением для дачи, однако существуют и другие цветы, которые не уступают ей в привлекательности, но при этом требуют меньше внимания. Речь о немезии и катарантусе.

Семена немезии и катарантуса крупнее, чем у петунии, что облегчает процесс посева. Уход за всходами также проще, чем за ростками петунии.

Преимущества этих цветов не ограничиваются лишь лёгкостью посадки и ухода. Они начинают цвести весной и продолжают цвести до поздней осени. Немезия может быть как однолетней, так и многолетней, что позволяет выращивать её как в горшках, так и на клумбах.

Катарантус является многолетним растением, но не очень зимостойким. Поэтому наилучшим решением будет осенью перенести растение в дом в горшке.