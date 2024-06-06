Идеально растут в тени: этим растениям не нужно открытое солнце

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Десять растений для тенистых мест в саду

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Садоводство » Советы

На каждом участке можно найти участок, где солнечный свет проникает лишь частично или даже вовсе отсутствует на протяжении всего дня. Но это не значит, что в таких зонах нельзя выращивать цветы.

Десять растений для тенистых мест в саду
Фото: commons.wikimedia.or by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На сегодняшний день существует множество растений, которые прекрасно процветают и радуют глаз в условиях тени. Приводим список из 10 таких растений для тени на даче: хосты, ветреница, примула, астильба, рододендрон, лобелия, настурция, душистый табак, бархатцы, пиретрум.

Все эти растения успешно развиваются и радуют цветением даже в условиях тени. Более того, они нетребовательны в уходе. Поэтому, выбирая сорта и создавая свою цветочную композицию, не стоит забывать и о тенистых местах на вашей даче.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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