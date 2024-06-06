Идеально растут в тени: этим растениям не нужно открытое солнце

Десять растений для тенистых мест в саду

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На каждом участке можно найти участок, где солнечный свет проникает лишь частично или даже вовсе отсутствует на протяжении всего дня. Но это не значит, что в таких зонах нельзя выращивать цветы.

На сегодняшний день существует множество растений, которые прекрасно процветают и радуют глаз в условиях тени. Приводим список из 10 таких растений для тени на даче: хосты, ветреница, примула, астильба, рододендрон, лобелия, настурция, душистый табак, бархатцы, пиретрум.

Все эти растения успешно развиваются и радуют цветением даже в условиях тени. Более того, они нетребовательны в уходе. Поэтому, выбирая сорта и создавая свою цветочную композицию, не стоит забывать и о тенистых местах на вашей даче.