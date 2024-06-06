Предотвращаем рост сорняков: дорожки в теплице можно покрыть этими материалами

Как можно обустроить дорожки в теплице, чтобы предотвратить рост сорняков? В этой статье расскажем о возможных вариантах материалов. Они предотвратят рост сорняков.
С весны до осени покрывайте дорожки толстым слоем опилок. В теплице всегда будет чисто и сухо.
Кроме того, можно использовать чёрное агроволокно. Дорожки также можно заполнить гравием, залить бетоном или выложить плитку.
Другие варианты включают создание резиновой дорожки или использование рубероида. Выбор материала зависит от предпочтений и возможностей дачников.
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