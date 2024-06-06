Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Журавлёва: польза молока - это миф
Эстония хочет запретить россиянам покупать недвижимость
Евгений Балицкий: Новороссия станет новым федеральным округом
Каждый город на Земле обладает своим уникальным микробиомом
Дерматолог назвала главную бьюти-ошибку во время отпуска
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Предотвращаем рост сорняков: дорожки в теплице можно покрыть этими материалами

Чем застелить дорожки в теплице?

0:39
Садоводство » Советы

Как можно обустроить дорожки в теплице, чтобы предотвратить рост сорняков? В этой статье расскажем о возможных вариантах материалов. Они предотвратят рост сорняков.

Чем застелить дорожки в теплице?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

С весны до осени покрывайте дорожки толстым слоем опилок. В теплице всегда будет чисто и сухо.

Кроме того, можно использовать чёрное агроволокно. Дорожки также можно заполнить гравием, залить бетоном или выложить плитку.

Другие варианты включают создание резиновой дорожки или использование рубероида. Выбор материала зависит от предпочтений и возможностей дачников.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Генералы не всегда были примером для русской армии
Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство
Названы основные ошибки, которые не дают подружиться с кошкой
Боливийский политик Вальтер Арансибия: мы будем строить прямую демократию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников