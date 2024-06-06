Ещё не поздно посадить в июне: рассказываем, для каких культур этот месяц — самое подходящее время

Июнь — подходящее время для посадки разных культур.
Репа и редька. Эти корнеплоды, которые хорошо хранятся.
Зелень. В июне и в течение всего лета можно сеять салат, редис, шпинат, кресс-салат, укроп и другие зелёные культуры.
Спаржевая фасоль и горох. В начале июня сейте спаржевую фасоль и горох, замачивая семена. В зависимости от сорта, эти культуры созревают через 30-50 дней.
Морковь и свёкла. Их обычно сеют в мае Но также их можно сажать до 15 июня.
Огурцы. В начале июня и до 15 числа сажайте огурцы на грядку. Можно посеять огурцы семенами прямо на грядку.
Кабачки и патиссоны. Несколько кустов кабачков выращивайте рассадой для раннего урожая, а остальные сажайте семенами в заранее подготовленные лунки.
Также в июне можно посеять ранние сорта кукурузы, подсолнухи, тыкву, петрушку, спаржу.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.