Ещё не поздно посадить в июне: рассказываем, для каких культур этот месяц — самое подходящее время

Что ещё можно посадить в июне?

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июнь — подходящее время для посадки разных культур.

Репа и редька. Эти корнеплоды, которые хорошо хранятся.

Зелень. В июне и в течение всего лета можно сеять салат, редис, шпинат, кресс-салат, укроп и другие зелёные культуры.

Спаржевая фасоль и горох. В начале июня сейте спаржевую фасоль и горох, замачивая семена. В зависимости от сорта, эти культуры созревают через 30-50 дней.

Морковь и свёкла. Их обычно сеют в мае Но также их можно сажать до 15 июня.

Огурцы. В начале июня и до 15 числа сажайте огурцы на грядку. Можно посеять огурцы семенами прямо на грядку.

Кабачки и патиссоны. Несколько кустов кабачков выращивайте рассадой для раннего урожая, а остальные сажайте семенами в заранее подготовленные лунки.

Также в июне можно посеять ранние сорта кукурузы, подсолнухи, тыкву, петрушку, спаржу.