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Ещё не поздно посадить в июне: рассказываем, для каких культур этот месяц — самое подходящее время

Что ещё можно посадить в июне?

1:08
Садоводство » Советы

Июнь — подходящее время для посадки разных культур.

Что ещё можно посадить в июне?
Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Репа и редька. Эти корнеплоды, которые хорошо хранятся.

Зелень. В июне и в течение всего лета можно сеять салат, редис, шпинат, кресс-салат, укроп и другие зелёные культуры.

Спаржевая фасоль и горох. В начале июня сейте спаржевую фасоль и горох, замачивая семена. В зависимости от сорта, эти культуры созревают через 30-50 дней.

Морковь и свёкла. Их обычно сеют в мае Но также их можно сажать до 15 июня.

Огурцы. В начале июня и до 15 числа сажайте огурцы на грядку. Можно посеять огурцы семенами прямо на грядку.

Кабачки и патиссоны. Несколько кустов кабачков выращивайте рассадой для раннего урожая, а остальные сажайте семенами в заранее подготовленные лунки.

Также в июне можно посеять ранние сорта кукурузы, подсолнухи, тыкву, петрушку, спаржу.

 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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