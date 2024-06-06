Как защитить картофель на дачном участке с помощью устойчивых сортов

Сорта картофеля, устойчивые к прожорливому вредителю

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Колорадский жук - один из самых злостных вредителей картофеля. Его личинки и взрослые особи могут буквально за несколько дней уничтожить весь урожай. Но есть надежда для огородников: существуют сорта картофеля, которые практически неуязвимы для этого прожорливого насекомого.

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Одна из основных задач селекционеров в последние десятилетия - создание сортов картофеля, обладающих устойчивостью к колорадскому жуку. Ведь борьба с этим вредителем требует регулярного применения химических инсектицидов, что не всегда безопасно для здоровья и окружающей среды.

Высокая устойчивость к колорадскому жуку достигается путем генной инженерии или традиционной селекции. Некоторые виды диких родичей картофеля, такие как картофель Анденский, содержат природные вещества, отпугивающие и губительные для жука.

Среди отечественных сортов картофеля высокой устойчивостью к колорадскому жуку отличаются "Удача", "Жуковский ранний", "Зárevo", "Импала", "Ред Скарлетт" и некоторые другие. Эти сорта либо вообще не привлекают насекомых, либо быстро восстанавливаются после повреждений.

Кроме того, устойчивы к жуку многие новые сорта, выведенные в последние годы, например, "Сантэ", "Ред Фэнтази", "Импала", "Марбл". Они либо содержат природные вещества, отпугивающие колорадского жука, либо быстро вырабатывают защитные соединения при нападении вредителя.

Даже если вы высадили устойчивые сорта, не стоит полностью расслабляться. Время от времени необходимо осматривать посадки и при первых признаках появления жука быстро принимать меры. Для этого можно использовать биологические препараты на основе бактерий, грибов или энтомофагов - хищных насекомых.

Комплексное применение устойчивых сортов, биологических средств защиты и традиционных агротехнических приемов надежно защитит ваш картофельный урожай от нашествия колорадского жука.