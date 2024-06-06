Волшебство без усилий: самые эффектные кусты, которые не требуют ухода

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Вот неприхотливые кустарники для занятых дачников

2:52
Садоводство » Цветы

Мечта любого дачника - иметь красивый, ухоженный сад, который радует глаз на протяжении всего сезона. Однако, не у всех есть время и желание постоянно ухаживать за растениями. К счастью, существуют неприхотливые декоративные кустарники, которые не требуют особого ухода, но при этом великолепно смотрятся в саду.

Вот неприхотливые кустарники для занятых дачников
Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спирея

Пожалуй, одно из самых распространенных декоративных растений на дачных участках - спирея. Этот кустарник выделяется своим красивым, пышным цветением весной и ранним летом. Цветки спиреи могут быть белыми, розовыми, красными или фиолетовыми в зависимости от сорта. А ее листва также отличается разнообразием окрасок - от светло-зеленой до красно-бронзовой.

При этом спирея - абсолютно неприхотливое растение. Она хорошо растет на любых почвах, не боится прямых солнечных лучей и даже легких заморозков. Уход за спиреей сводится лишь к периодическому обрезанию отцветших побегов.

Барбарис

Ещё один декоративный кустарник, который практически не требует ухода, - барбарис. Он весьма неприхотлив к условиям произрастания и почве. Барбарис устойчив к засухе, морозам и болезням.

Разнообразие сортов барбариса позволяет найти подходящий вариант для любого сада. Одни сорта отличаются насыщенной зеленой листвой, другие - яркими оранжево-красными оттенками. Многие разновидности барбариса к тому же круглогодично радуют нас своими соблазнительными ягодами.

Уход за барбарисом сводится к удалению сухих и поврежденных ветвей. Иногда для более компактной и аккуратной формы куста его можно подстригать.

Дерен

Замечательное украшение сада, которое совершенно не требует ухода, - дерен. Этот кустарник с самого раннего весеннего цветения и до первых заморозков радует глаз разноцветной листвой - от светло-зеленой до ярко-красной.

Самое впечатляющее время у дерена - это осень, когда его листва окрашивается в эффектные желто-красные оттенки. К тому же, некоторые сорта дерена имеют весьма декоративные яркие ягоды.

Дерен весьма выносливое растение, которое может расти на любых почвах и в полутени. Единственным "уходом" за ним является периодическое обрезание старых побегов.

Эти и многие другие неприхотливые декоративные кустарники способны без особого ухода и стараний садовода украсить любой дачный участок. Они станут прекрасным фоном для других растений и добавят ярких красок в ваш сад.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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