Чудо-шелуха: как приготовить универсальный настой для здоровья и высоких урожаев растений

Настой из луковой шелухи - ваш секретный ингредиент для роскошных урожаев

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники знают о целебных и полезных свойствах луковой шелухи, которая оказывается очень ценным компонентом для приготовления натуральных удобрений и средств защиты растений. Один из самых эффективных способов применения - это настой из луковой шелухи.

Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как правильно сделать полезный настой?

Для приготовления настоя понадобится:

500 г луковой шелухи;

10 л воды;

ёмкость с крышкой.

Шелуху нужно поместить в емкость, залить водой, накрыть крышкой и оставить настаиваться на 2-3 дня в темном месте. Затем процедить, и настой готов к использованию.

Чем полезен этот народный рецепт?

Луковая шелуха богата такими ценными для растений веществами, как калий, фосфор, серу, кремний и другие микроэлементы. Настой из нее обладает сразу несколькими полезными свойствами:

стимулирует рост и развитие. Настой содержит природные фитогормоны, которые активизируют ростовые процессы в растениях;

защищает от болезней и вредителей. Благодаря содержанию серы, настой проявляет фунгицидные и инсектицидные свойства, отпугивая вредных насекомых и препятствуя развитию грибковых инфекций;

улучшает завязывание плодов. Настой улучшает процесс опыления, способствуя большему завязыванию и росту завязей;

повышает урожайность. Регулярное применение настоя из луковой шелухи стимулирует более обильное плодоношение.

Как использовать настой на практике?

Готовый настой можно применять следующими способами:

полив растений под корень;

опрыскивание листьев и стеблей;

замачивание семян перед посевом.

Важно знать, что настой из луковой шелухи нужно использовать в разведенном виде: 1 часть настоя на 10 частей воды. Слишком концентрированный раствор может навредить растениям.