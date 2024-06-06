Чудо-шелуха: как приготовить универсальный настой для здоровья и высоких урожаев растений

Многие садоводы и огородники знают о целебных и полезных свойствах луковой шелухи, которая оказывается очень ценным компонентом для приготовления натуральных удобрений и средств защиты растений. Один из самых эффективных способов применения - это настой из луковой шелухи.
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Как правильно сделать полезный настой?
Для приготовления настоя понадобится:
500 г луковой шелухи;
10 л воды;
ёмкость с крышкой.
Шелуху нужно поместить в емкость, залить водой, накрыть крышкой и оставить настаиваться на 2-3 дня в темном месте. Затем процедить, и настой готов к использованию.
Чем полезен этот народный рецепт?
Луковая шелуха богата такими ценными для растений веществами, как калий, фосфор, серу, кремний и другие микроэлементы. Настой из нее обладает сразу несколькими полезными свойствами:
стимулирует рост и развитие. Настой содержит природные фитогормоны, которые активизируют ростовые процессы в растениях;
защищает от болезней и вредителей. Благодаря содержанию серы, настой проявляет фунгицидные и инсектицидные свойства, отпугивая вредных насекомых и препятствуя развитию грибковых инфекций;
улучшает завязывание плодов. Настой улучшает процесс опыления, способствуя большему завязыванию и росту завязей;
повышает урожайность. Регулярное применение настоя из луковой шелухи стимулирует более обильное плодоношение.
Как использовать настой на практике?
Готовый настой можно применять следующими способами:
полив растений под корень;
опрыскивание листьев и стеблей;
замачивание семян перед посевом.
Важно знать, что настой из луковой шелухи нужно использовать в разведенном виде: 1 часть настоя на 10 частей воды. Слишком концентрированный раствор может навредить растениям.