Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание огурцов — дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

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Почему огурцам нужны дополнительные подкормки?

Огурцы — весьма требовательные к питанию растения. Они интенсивно потребляют питательные вещества из почвы по мере своего роста и плодоношения. Поэтому сразу после посадки и далее на протяжении всего сезона им нужно регулярно вносить подкормки.

Особенно важны дополнительные подкормки в период активного роста и формирования урожая, то есть сейчас — в разгар огуречного сезона. В это время огурцам требуется больше азота, фосфора и калия для наращивания зелёной массы, корневой системы и завязывания плодов.

Лучшие подкормки для огурцов в текущий период

В этот период специалисты советуют использовать следующие удобрения:

1. Комплексные минеральные удобрения

Идеальный вариант — использование специальных удобрений для огурцов с оптимальным содержанием азота, фосфора и калия. Это могут быть как готовые комплексные смеси, так и отдельные минеральные вещества, вносимые по отдельности.

2. Органические подкормки

Очень эффективны для огурцов жидкие органические удобрения: настои из крапивы, ботвы томатов, птичьего помета, рыбьего жира и других натуральных компонентов. Они обеспечивают растения сбалансированным питанием.

3. Зола

Древесная зола богата калием, кальцием и микроэлементами, что идеально подходит для подкормки огурцов. Ее можно вносить как отдельно, так и в составе других органических или минеральных удобрений.

4. Яичная скорлупа

Измельченная яичная скорлупа — это натуральный источник кальция, который необходим огурцам для полноценного роста и развития плодов.

5. Молочная сыворотка

Кисломолочные продукты содержат полезные бактерии и микроэлементы, стимулирующие рост корневой системы и плодоношение огурцов.

Как правильно вносить подкормки для огурцов

Для наиболее эффективного использования перечисленных подкормок важно соблюдать ряд агротехнических правил: