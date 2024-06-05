Жидкое золото для растений: полейте их этим полезнейшим "чаем" — органическое удобрение номер один

"Чай" из компоста принесёт огромную пользу саду

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Используйте остатки компоста, чтобы сделать жидкое золото для ваших растений.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компостирование отходов от фруктов и овощей — органическое удобрение номер один и оптимальный способ вернуть питательные вещества в ваш сад. В жидкой форме этот универсальный корм является домашней органической альтернативой магазинным "чудодейственным” удобрениям, обеспечивая ваши растения сбалансированной дозой всех основных питательных веществ, необходимых для здорового роста и повышения урожайности.

Сначала удалите из компоста все крупные элементы (большие веточки или камни). Заполните 1/3 ведра приготовленным компостом, а остальное — водой (собранная дождевая вода отлично подходит для этой цели). Хорошенько размешайте смесь и оставьте на неделю или две. Процедите.

Используйте "чай" для полива. Налейте в лейку и поливайте вокруг основания растений. Примечание: обязательно используйте в течение дня или двух.