Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали знаки зодиака, которым нельзя заводить кошек
Сбербанк повышает ставки по кредитам с 5 июня
Ученые увидели цвета, которые недоступны человеческому глазу
От 7 дней до 2 часов: ИИ ускоряет урегулирование страховых случаев
Арбуз в уходе за лицом: как сделать кожу сочной и сияющей этим летом?
Жареная рыба в сырной панировке: эффектное блюдо, которое можно подать и на праздник
Секрет табачной пыли: какие садовые и огородные "враги" наиболее чувствительны к ней
Леди Гага вызвала слухи о беременности, появившись с округлившимся животом
Валерий Газзаев: Я против назначения Николича
Жидкое золото для растений: полейте их этим полезнейшим "чаем" — органическое удобрение номер один

"Чай" из компоста принесёт огромную пользу саду

1:04
Садоводство » Советы

Используйте остатки компоста, чтобы сделать жидкое золото для ваших растений.

"Чай" из компоста принесёт огромную пользу саду
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компостирование отходов от фруктов и овощей — органическое удобрение номер один и оптимальный способ вернуть питательные вещества в ваш сад. В жидкой форме этот универсальный корм является домашней органической альтернативой магазинным "чудодейственным” удобрениям, обеспечивая ваши растения сбалансированной дозой всех основных питательных веществ, необходимых для здорового роста и повышения урожайности.

Сначала удалите из компоста все крупные элементы (большие веточки или камни). Заполните 1/3 ведра приготовленным компостом, а остальное — водой (собранная дождевая вода отлично подходит для этой цели). Хорошенько размешайте смесь и оставьте на неделю или две. Процедите.

Используйте "чай" для полива. Налейте в лейку и поливайте вокруг основания растений. Примечание: обязательно используйте в течение дня или двух.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки

Кошки — отважные создания.

Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Как использовать банановую кожуру в качестве натурального удобрения
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Что на самом деле происходит на харьковском направлении
Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется
Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется
Последние материалы
Ученые увидели цвета, которые недоступны человеческому глазу
От 7 дней до 2 часов: ИИ ускоряет урегулирование страховых случаев
Арбуз в уходе за лицом: как сделать кожу сочной и сияющей этим летом?
Жареная рыба в сырной панировке: эффектное блюдо, которое можно подать и на праздник
Секрет табачной пыли: какие садовые и огородные "враги" наиболее чувствительны к ней
Леди Гага вызвала слухи о беременности, появившись с округлившимся животом
Валерий Газзаев: Я против назначения Николича
Вода и чай с куркумой могут значительно улучшить здоровье
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии поддержит предложение о коллективных переговорах
Экономические "штучки" в сказке Пушкина, которые актуальны и сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников