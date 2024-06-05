Великолепный чай для растений: этот продукт из кухни избавит от тли и насытит помидоры и перцы питательными веществами

Чай из банановой кожуры принесёт пользу садовым растениям

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Банановая кожура обеспечит ваши садовые растения необходимым количеством питательных веществ. Напоите растением этим "чаем".

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

В 2 литра воды положите кожуру от 2 бананов. Оставьте настаиваться на неделю. Процедите жидкость. Разведите этот концентрированный жидкий раствор в соотношении 5:1 и нанесите на основание ваших садовых растений — эта смесь полезна для растений, любящих калий (помидоров и перцев). Обратите внимание, что этот чай не содержит азота, поэтому он не является полноценным удобрением.

Добавление этого жидкого удобрения в ваш сад также отлично подходит для отпугивания тли, поскольку она терпеть не может запах бананов.