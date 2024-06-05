Спасаем растения от сильной жары: эти меры сохранят их, а ущерб от палящего солнца будет минимальным

Как помочь растениям пережить сильную жару?

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Экстремальная жара в течение длительных периодов может нанести непоправимый ущерб. Эти стратегии помогут сохранить цветение вашего сада, когда температура воздуха повышается.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Полив. По мере повышения температуры важно активизировать полив. Однозначных решений по поливу во время сильной жары не существует; потребности варьируются от растения к растению. Но главное — сосредоточиться на поддержании постоянного уровня влажности. В периоды сильной жары вашему саду потребуется в два раза больше воды.

Ручной полив, шланги для замачивания или какая-либо форма системы полива — это приемлемый выбор. Обильно поливайте растения и не допускайте пересыхания почвы.

Поливайте растения утром, когда температура ниже, и снова проверяйте их к середине дня. Если они поникли, им нужно больше воды.

При поливе газонов лучше всего тщательно поливать один раз в неделю (или чаще в сильную жару), а не настраивать разбрызгиватель на лёгкий ежедневный полив. Глубокий полив помогает получить более глубокие корни и более здоровую траву. Лёгкий ежедневный полив делает траву более уязвимой к жаре и засухе.

Мульчируйте. Внесение мульчи — это первая линия защиты ваших растений от жаркой погоды. Мульча защищает почву от прямого воздействия солнца, сохраняя поверхность почвы влажной и уменьшая испарение.

Воздержитесь от внесения удобрений. Если вы не следите за увлажнением почвы и не позволяете ей пересыхать, лучше воздержаться от внесения удобрений. При очень высоких температурах растения впадают в полудремоту, им требуется меньше питательных веществ, пока они находятся в режиме выживания. Накопившиеся удобрения (которые не смываются дождевой водой) могут сжечь корни растений.

Боритесь с сорняками. Лучше всего проводить прополку во время сильной жары и засухи. Сорняки тоже стремятся выжить, и им нужна вода для роста ваших растений.

Выбирайте правильную почву. Почва со здоровым содержанием органических веществ (около 5-9%) может повлиять на её способность удерживать воду.

Обеспечьте тень. Солнечные паруса — отличный способ защитить ваши растения от палящего солнца. Накройте растения теневой тканью, солнечным парусом, старой простынёй или решёткой, которые могут защитить растения от палящего солнца. Просто убедитесь, что есть надлежащая вентиляция. Если у вас есть растения в горшках, переместите их с полного на непрямое солнце.