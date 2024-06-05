Как бороться с проволочником на дачном участке: советы опытных огородников

Горчица и известь помогут победить проволочника

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Проволочник — распространённый вредитель в саду. Важно знать, как избавиться от такого насекомого на огороде.

Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Как избавиться от проволочника

Отличной мерой борьбы с проволочником на огороде является периодическое внесение золы, мела или извести на грядки и между ними. Горчица, посеянная между картофелем, также очень помогает в борьбе с проволочником.

Специальные средства для борьбы с проволочником можно применять при посадке сельскохозяйственных культур. Для обработки почвы подходят аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый калий, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

Также можно разместить на участке небольшие кучи соломы и навоза, а после наступления холодов сжечь их вместе с насекомыми.

Эти средства помогут вам в борьбе с таким вредителем растений в саду, как проволочник.