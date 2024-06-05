Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё о чае: сорта, факты, советы по выбору и употреблению
Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя
Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом
Тренер "Зенита" Семак согласился, что всё время выигрывать невозможно
Диетолог Макиша: человеку необходимы масла, содержащие ненасыщенные жиры
Россиянин выпрыгнул с 29-го этажа из-за стресса в Паттайе
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Стали известны самые вредные породы кошек
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
Как бороться с проволочником на дачном участке: советы опытных огородников

Горчица и известь помогут победить проволочника

0:59
Садоводство » Вредители и болезни

Проволочник — распространённый вредитель в саду. Важно знать, как избавиться от такого насекомого на огороде.

Горчица и известь помогут победить проволочника
Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Как избавиться от проволочника

Отличной мерой борьбы с проволочником на огороде является периодическое внесение золы, мела или извести на грядки и между ними. Горчица, посеянная между картофелем, также очень помогает в борьбе с проволочником.

Специальные средства для борьбы с проволочником можно применять при посадке сельскохозяйственных культур. Для обработки почвы подходят аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый калий, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

Также можно разместить на участке небольшие кучи соломы и навоза, а после наступления холодов сжечь их вместе с насекомыми.

Эти средства помогут вам в борьбе с таким вредителем растений в саду, как проволочник.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
В России растёт популярность рублёвых сбережений
Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников