Если вы хотите, чтобы ваша герань радовала вас цветущими цветами, рекомендуется опробовать следующее удобрение.
Для приготовления вам потребуются 1 грамм борной кислоты, литр воды и 1 капля йода 5%. Все компоненты необходимо тщательно смешать, убедившись, что борная кислота полностью растворилась, и затем полить герань 150-200 мл на одно растение.
Ещё одним полезным и простым удобрением для герани является дрожжевое. Для его приготовления на 1 литр воды требуется 2-3 грамма дрожжей, желательно использовать живые, но сухие также подойдут. К этому раствору добавляют еще 2 столовые ложки сахара. Поливать герань этим раствором следует сразу после приготовления, чтобы дрожжи могли активироваться и обеспечить растение ценным азотом.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.