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Толстянка не будет терять листья: рассказываем о правильном поливе растения

Как правильно ухаживать за толстянкой, чтобы она не теряла листья? 

Садоводство » Комнатные цветы

Частые поливы толстянки часто приводит к тому, что на подоконнике появляются опавшие листья. Это неудивительно, учитывая, что растение является настоящим суккулентом. Его плотные, мясистые листья играют роль резервуаров, запасающих влагу. Избыточное увлажнение может лишь лишать его зелени смысла.

Как правильно ухаживать за толстянкой, чтобы она не теряла листья? 
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Желающим сохранить пышный вид куста следует напомнить растению его природные особенности: способность к сохранению и эффективному использованию влаги. Поэтому всегда стоит давать почве полностью высохнуть перед следующим поливом. Дождитесь, пока верхний слой почвы высохнет на глубину 1-3 см (в зависимости от размера горшка), а затем подождите еще неделю. Важно отметить, что частоту полива следует определять индивидуально, ориентируясь на состояние почвы. У всех нас почва в горшках высыхает по-разному.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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